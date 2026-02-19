El Ayuntamiento de León pone a cobro la tasa de recogida de basura tras recobrar la vigencia la ordenanza

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de recogida de residuos en la capital leonesa. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha aprobado los padrones del año 2025 correspondientes a la tasa de Recogida de Basura Doméstica e Industrial y Otros Residuos Sólidos Urbanos, una vez que la ordenanza ha recobrado su vigencia.

Ahora se abre el periodo de cobranza para los trimestres primero, segundo, tercero y cuarto del ejercicio 2025, con un período voluntario de pago comprendido entre el 20 de febrero y el 20 de abril de 2026, ambos inclusive, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Para los contribuyentes que tengan domiciliados los recibos ya en el ejercicio 2024, el cargo en el banco será efectuado, salvo causa de fuerza mayor, el próximo 6 de abril de 2026.