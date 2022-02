El Ayuntamiento de León pone en marcha una campaña de sensibilización contra la violencia de género

LEÓN, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha puesto en marcha una campaña de sensibilización contra la violencia de género bajo el lema 'El amor no es un cuento', en la que se proyectarán funciones tanto en las escuelas infantiles como en los centros de secundaria.

La concejal de Igualdad, Argelia Cabado, ha remarcado que "la violencia de género constituye la muestra más brutal de la discriminación y de la desigualdad, así como una violación flagrante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales".

Por estos motivos, la prevención debe abordarse "desde las etapas más tempranas de la vida de la persona, en las primeras fases de su proceso de socialización y a través de la educación de los niños en un sistema de valores que promueva las relaciones de respeto y la igualdad de género".

También, es importante "en la adolescencia un momento vital de carácter crucial para la consolidación de la personalidad y en la que se está produciendo un repunte de casos de violencia entre parejas jóvenes".

Del 14 al 18 de febrero se celebrarán cuatro funciones en streaming en la Escuela Infantil Santa Margarita, Centro Infantil San Lorenzo, Centro Infantil La Asunción y Centro Infantil Padre Arintero.

'Brux el marciano', la propuesta de Okarino Traspisonda, tiene como protagonista a Brux que cuenta con la facultad de adoptar la forma de otras personas y eso provoca graciosos equívocos.

Trompix es el planeta de Brux y aunque es muy puntero en avances científicos, allí los derechos de la infancia no existen, por eso Brux se extraña de que el personal médico le cure un brazo roto o que los niños de la tierra vayan todos a la escuela y sobre todo le extraña que, siendo tan distintos, sean tan amigos; valores igualitarios que aparecen en la obra de forma clara, divertida e ilusionante.

La campaña también está destinada a los jóvenes. Por ello, la compañía Terral Teatro' pone en escena nueve representaciones de la obra 'Me quiere no me quiere' entre los días 14 y 18 de febrero en los institutos públicos de Eras de Renueva, Ordoño II, Padre Isla, García Bellido, Giner de los Ríos, Sánchez Albornoz, Lancia, Juan del Enzina y Legio VII.

Este montaje destinado a jóvenes es un recorrido a través de situaciones inspiradas en noticias y acontecimientos sociales, culturales y políticos ocurridos en los últimos meses en nuestro país y en el resto del mundo, que nos llevarán a visualizar la violencia y la desigualdad de género y a apoyar la lucha de la mujer por sus derechos y por la igualdad.

Se hace a través del drama, de la comedia, de la música y de la propia participación del público durante el espectáculo, con dos actores en escena que, a través de unas interpretaciones intensas y cargadas de sensibilidad, mostrarán parte de esa realidad con la que vivimos días a día.