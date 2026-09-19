El Ayuntamiento de León pone en marcha un nuevo curso de ludotecas y aulas socioeducativas - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de León pone en marcha un nuevo curso de ludotecas municipales y de aulas socioeducativas, dos servicios enmarcados en el programa de apoyo a la infancia en la ciudad de León, con la apertura del plazo de inscripciones del 21 al 25 de septiembre en el caso de las ludotecas y a partir del 1 de octubre para las aulas socioeducativas.

Las ludotecas municipales son espacios destinados a la formación y participación en actividades lúdico-formativas para menores en edades comprendidas entre los cuatro y doce años, para facilitar el acceso al juego en todas sus dimensiones.

Durante el período vacacional, además de fomentar la socialización, este proyecto tiene como objetivo, favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral de la ciudadanía.

El Ayuntamiento de León cuenta con tres ludotecas, la de Mariano Andrés (situada en el barrio de Las Ventas en el Centro Social del barrio), la del Crucero (en el Centro Cívico León Oeste) y la de La Serna (en el Centro Social La Serna).

Las tres ludotecas funcionarán desde el 1 de octubre el 31 de mayo de 2027, de lunes a viernes.

Las inscripciones para las ludotecas, del 21 al 15 de septiembre, pueden formalizarse preferentemente de forma telemática, aunque cuando no sea posible esta vía podrán realizarse por teléfono o de forma presencial.

En el caso de optar por la inscripción telemática, los interesados deben remitir la solicitud del servicio por correo electrónico a la ludoteca que deseen acudir. La Serna (inscripcion.ludotecalaserna@aytoleon.es), Centro Cívico Crucero (inscripcion.ludotecacrucero@aytoleon.es) y Mariano Andrés (inscripcionimarianoandres@gmail.com).

La solicitud se encuentra en la página web www.aytoleon.es (sección Necesito - Servicios - Ludotecas) y en la sede electrónica, a través de su tablón de anuncios.

Asimismo, las inscripciones pueden realizarse por teléfono o presencialmente en cada centro en horario de 9.00 a 14.00 horas. La Serna (987 27 69 42), Centro Cívico del Crucero (987 27 69 99) y Centro Mariano Andrés (987 27 61 00).

Las listas de admitidos se harán públicas el 29 de septiembre en los centros municipales donde están ubicadas las ludotecas.

Este servicio tiene una cuota cuatrimestral de 45 euros, bonificados a 25 euros en el caso de un segundo hijo, de familia monoparental o de familias en paro.

Asimismo, para menores que no estén matriculados y deseen asistir a este servicio por horas, las familias pueden adquirir un bono por 15 euros que incluye cinco sesiones de dos horas para cualquiera de las tres ludotecas.

Para más información llamar por las mañanas al 987 895 567 y por las tardes a cada uno de los centros.

Aulas socioeducativas Las Aulas socioeducativas, ubicadas en los diferentes barrios de la ciudad, pretenden apoyar a menores que cursan de tercero a sexto de Educación Primaria que se encuentran en desventaja socioeducativa.

Es un servicio de educación preventiva que incide en aspectos relacionados con el refuerzo de las habilidades sociales, la convivencia, la escolarización y la socialización.

El Ayuntamiento de León cuenta con seis aulas socioeducativas distribuidas en diferentes barrios de la capital leonesa. Centro Cívico El Crucero, Centro Municipal de La Serna, Centro Municipal Puente Castro - San Claudio, Centro Municipal Mariano Andrés, Centro Social Canseco y Centro Cívico Ventas Este.

La inscripción en las aulas socioeducativas comienza el 1 de octubre y el inicio de su actividad está previsto para el día 6 del mismo mes.

Las solicitudes se recogerán y entregarán cumplimentadas en la conserjería de cada uno de los citados centros.