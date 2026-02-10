El Ayuntamiento de León promociona el potencial de la ciudad como destino de congresos y eventos en el MIS Nacional 2026

La ciudad de León promociona su potencial como destino de congresos y eventos en el MIS Nacional 2026. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León, a través de la sección de Turismo, promociona el potencial de la ciudad como destino de congresos y eventos en el Meetings & Incentives Summit (MIS) Nacional 2026, en este caso reforzando todas las acciones del segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events).

Bajo el lema 'Conexiones Unidas', este evento reúne a más de 150 proveedores y 250 organizadores de eventos convirtiéndose en uno de los workshops nacionales más grandes del segmento de eventos. El MIS Nacional 206 está organizado por el Grupo EventoPlus, entidad consolidada como referente para los profesionales del sector eventos y marketing experiencial en España.

El evento impulsa iniciativas propias que fomentan el networking, la innovación y el intercambio de conocimiento entre profesionales, reforzando su papel como plataforma de conexión y dinamización del sector.

La participación de León en esta nueva edición del MIS Nacional se suma a las programadas a lo largo del primer semestre de este año, para promover la idoneidad de León como destino de congresos, reuniones y eventos, mostrando el catálogo de espacios y recursos con los que cuenta la ciudad, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Asimismo, la Oficina de Congresos de León ha planificado dos presentaciones mixtas para este año, en las que espera contar con la participación del sector privado poniendo a su disposición esta herramienta para que puedan comercializar sus productos en mercados de interés para el destino.

SITUACIÓN "INMEJORABLE"

La ciudad de León cuenta con diferentes infraestructuras para la celebración de todo tipo de eventos, congresos y reuniones con una situación "inmejorable" que facilita su organización, los diferentes recintos son de titularidad pública o privada y cuenta con enclaves y edificios con un elevado valor patrimonial.

La industria MICE o de reuniones, que abarca conferencias, congresos, ferias, jornadas, convenciones o exposiciones de carácter empresarial con un mínimo de 10 personas, representó para España un volumen de negocio de 14.800 millones de euros el año pasado, un 3,7 por ciento más de lo que había supuesto en 2024; fueron 10,67 millones los viajeros que acudieron a las reuniones celebradas. El gasto medio por viajero y día fue el pasado año de 388,5 euros, casi tres veces más de lo que gasta un turista de ocio.