El Ayuntamiento de León propone una nueva ordenanza de basura "razonable y justa" que prevé aplicar en 2027

El concejal de Hacienda de León, Carmelo Alonso Sutil (izquierda), junto a Rubén Ortiz, representante de la consultora de Nuve Consulting, en el Consistorio de San Marcelo. - EUROPA PRESS

LEÓN, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha presentado este martes una propuesta de ordenanza de gestión de residuos "razonable y justa" que se pretende llevar al pleno de finales de mes para su entrada en vigor el 1 de enero de 2027. Supondrá un coste de 11.070.000 euros que deberán ser recaudados íntegramente mediante la tasa municipal.

Así lo ha expresado el concejal de Hacienda, Carmelo Alonso Sutil, que ha precisado que ese coste debe repercutirse íntegramente según establece la normativa. "La ordenanza, tal y como nos impone la ley, no puede ser deficitaria, tiene que ser suficiente, cubrir el coste del servicio", ha recalcado, para añadir que los criterios que se proponen para repercutir el coste de este servicio serán la superficie, el valor catastral, el número de residentes y la tarifa se estructura mediante un apartado de coste fijo y otro por generación.

De los 11.070.000 euros un 20 por ciento se corresponde con la cuota fija, un 15 por ciento es modulable por el valor catastral para incorporar el principio de capacidad económica y el 65 por ciento restante será una tarifa por generación.

En el caso del uso residencial, el coste estaría en función de la superficie del inmueble y del número de empadronados, mientras que para espacios dedicados a otras diferentes --industriales o comerciales--, estaría en función del tipo de actividad y de la superficie.

Carmelo Alonso ha precisado que según la ordenanza propuesta se mantendrían las bonificaciones actuales --con exenciones para las unidades familiares con ingresos inferiores a dos veces el IPREM y para los titulares de la renta garantizada de ciudadanía--. Además, las bonificaciones se incrementarían con descuentos para familias numerosas y para las empresas que tengan establecidos sistemas de alimentación o de distribución y restauración de generación externa que reduzcan la generación de residuos. Asimismo, se contempla una bonificación del dos por ciento por la domiciliación de residuos.

SOLVENTA ALGUNAS DEFICIENCIAS

El concejal de Hacienda ha explicado que la nueva ordenanza de gestión de residuos solventa algunas deficiencias de la normativa anterior, ya que contempla tarifas diferentes según el uso de la residencia, los casos de viviendas que están cerradas, las que no tienen empadronados o los locales que se encuentran vacíos, de forma que se modula la cuota resultante en función de las circunstancias y peculiaridades de cada uno de los supuestos.

Cabe recordar que las ordenanzas de gestión de residuos de los años 2024 y 2025 han sido anuladas, la del pasado año por defecto de forma y en el caso de la del ejercicio anterior, ha señalado, los tribunales estimaron que no se podía establecer una tarifa plana porque no es una recaudación equitativa y no se podían equiparar locales activos a los inactivos, entre otras cuestiones.

El servicio de gestión de residuos tiene un coste de 11,07 millones de euros, 6,03 millones por la recogida y el transportes y otros 5,04 millones por el tratamiento. La cuota fija por recibo y año se establece en 24,73 euros que se incrementarán en función del valor catastral, empadronados y tarifas por generación.

Los garajes y trasteros integrados en la misma referencia catrastral no tendrán una tarifa adicional y los propietarios de los locales sin actividad y viviendas cerradas solo deberán pagar la tarifa básica.

Carmelo Alonso se ha pronunciado de este modo en el Consistorio de San Marcelo, acompañado por Rubén Ortiz, representante de la consultora de Nuve Consulting, que ha elaborado la ordenanza propuesta.