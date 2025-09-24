Ayuntamiento de León publica un vídeo en redes sociales animando a los leoneses a homenajear sus raíces en San Froilán

Imagen del vídeo promocional publicado este miércoles por el Ayuntamiento de León sobre la festividad de San Froilán. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha publicado un vídeo en sus redes sociales animando a los leoneses a vivir los próximos días festivos de San Froilán en la ciudad homenajeando sus raíces.

"Las fiestas de San Froilán son más que una fiesta en la capital leonesa. Son para muchos las más especiales por ser unas celebraciones que giran en torno a las tradiciones leonesas", ha expresado el Consistorio, que ha explicado que en esta celebración se da cita toda la provincia y se viven momentos "de gran valor" para el pueblo leonés.

De entre los actos previstos, el Ayuntamiento ha destacado la tradicional ceremonia de La Cantaderas este domingo o los desfiles de Pendones Concejiles, que este año superará las 300 varas y carros engalanados, que rememora la subida en romería a La Virgen del Camino.

Por todo ello, para el Ayuntamiento de León San Froilán "es más que una fiesta; es una actitud". Este es el lema del vídeo que el Consistorio ha publicado en sus redes sociales para animar a los leoneses a disfrutar de los próximos días festivos en la capital leonesa "con pasión", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consistorio.

"Es una celebración impregnada de lo que fuimos y de lo que somos", ha subrayado el alcalde de León, José Antonio Diez, para quien esta festividad es "mirar al pasado" que legó tradiciones que "reivindican y fortalecen" como pueblo a la ciudad. "Una herencia que llevamos con orgullo y que recordamos cada año cuando nos citamos en las que son nuestras fiestas favoritas", ha apuntado.

El Consistorio de León pretende con este vídeo hacer un pequeño homenaje a las fiestas y a quienes participan de ellas de forma activa recuperando a la indumentaria tradicional leonesa, sacando de sus arcas los viejos paños para adornar los carros y a quienes se acercan a la ciudad para ondear sus Pendones Concejiles.

"UN GRITO DE IDENTIDAD".

"San Froilán es un grito de identidad, una tradición que nunca se apaga, una raíz que nos sostiene. San Froilán es una historia compartida", transmite el vídeo publicado este miércoles y que está disponible en los perfiles oficiales del Ayuntamiento de León en Instagram, Facebook, X y YouTube.

El regidor ha invitado a la ciudad y a toda la provincia a disfrutar de San Froilán y a rendir homenaje al pasado leonés para cimentar el futuro. "No dejen pasar por alto cada evento programado. Con responsabilidad y alegría, que viva San Froilán", ha finalizado Diez.