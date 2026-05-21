El Ayuntamiento de León refuerza los medios técnicos y de seguridad de Bomberos con 34.200 euros

Archivo - Imagen de archivo de un camión de Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local celebrada este jueves en el Ayuntamiento de León ha dado luz verde al refuerzo de los medios técnicos y de seguridad del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) con una aportación de 34.200.

En concreto, se ha aprobado el inicio de los expedientes de contratación para dos proyectos "clave" destinados a modernizar el equipamiento operativo y el sistema de comunicaciones del Parque de Bomberos de la capital, que suman una inversión conjunta que ronda los 34.200 euros.

El primero de los contratos aprobados cuenta con un presupuesto de 27.493 euros y se centra en el suministro de seis nuevos equipos de respiración autónoma, así como de diez adaptadores 'bibotella'. El propósito prioritario de esta adquisición es completar las dotaciones que actualmente se encuentran en servicio y optimizar el uso de las botellas de aire comprimido disponibles, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Con estos nuevos componentes el Consistorio no solo mejora la disponibilidad operativa del Parque ante emergencias simultáneas, sino que aumenta de forma considerable la autonomía y la protección de los bomberos durante las intervenciones más complejas y críticas.

El segundo expediente corresponde a un contrato mixto de suministros y servicios para la configuración de un repetidor digital y la adaptación integral del sistema de radio de los bomberos, con un presupuesto de 6.732,8 euros. Esta inversión permitirá dejar atrás el actual sistema de transmisiones analógico, que presentaba limitaciones de cobertura, seguridad y calidad de audio.

MIGRACIÓN A TECNOLOGÍA DIGITAL

La migración a la tecnología digital dotará al cuerpo de un sistema de comunicaciones mucho más fiable, eficiente y con funcionalidades avanzadas, lo que permitirá garantizar una coordinación "perfecta y segura" entre los efectivos durante los operativos.

Estas dos nuevas licitaciones plasman el compromiso normativo y operativo del equipo de Gobierno con la plantilla del Speis. Al dotar a los profesionales de herramientas de respiración de última generación y de una red de transmisiones blindada contra fallos de cobertura, el Ayuntamiento de León eleva los estándares de seguridad laboral de los propios bomberos, además de optimizar la capacidad de respuesta y la eficacia del servicio público ante cualquier situación de riesgo en el municipio.