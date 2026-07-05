El Ayuntamiento de León renueva el pavimento del Pabellón de San Esteban con una inversión de casi 95.000 euros - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León ha finalizado los trabajos de renovación y mejora del pavimento de la pista del Pabellón de San Esteban, una actuación que ha contado con una inversión municipal de 94.929,11 euros y que da una solución definitiva al "avanzado estado de degradación" de la superficie.

El Consistorio ha señalado, en un comunicado recogido por Europa Press, que en los últimos años había ejecutado sucesivas tareas de lijado y barnizado sobre la antigua tarima de madera y su tablero de aglomerado base, un sistema "parcheado" que ya había agotado por completo su vida útil y no admitía más reparaciones superficiales.

La intervención técnica ha consistido en el desmontaje y la retirada completa de todo el sistema de pavimento anterior de la pista, lo que incluye todas las capas existentes como el tablero y la lámina de foam.

En su lugar, se ha instalado una nueva superficie de última generación catalogada como sistema área-elástico, con un acabado en tarima multicapa de haya y un espesor total de 41 milímetros. Esta renovación integral cumple "estrictamente" con la normativa vigente para la instalación de pavimentos de interior y con las especificaciones técnicas requeridas para suelos multideportivos de alta resistencia.

Con estas mejoras estructurales y de amortiguación, el Pabellón de San Esteban optimizará "la seguridad y el rendimiento diario" de los usuarios y clubes locales, y quedará "plenamente capacitado" para albergar competiciones deportivas del máximo nivel.

Aparte de esta intervención, el Pabellón ya se ha sometido a otras intervenciones en años pasados, como en 2022, cuando se realizó una inversión de más de 500.000 euros que fueron destinados a la mejora energética del Pabellón y a cubrir la pista deportiva exterior.