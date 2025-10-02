El Ayuntamiento de León se suma a la concienciación sobre el desperdicio alimentario

El concejal de Desarrollo Urbano de León, Luis Miguel García Copete, visita la Escuela de Hostelería de San Cayetano, cuyos alumnos han recibido una sesión informativa sobre el desperdicio alimentario. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de León se suma la concienciación sobre la pérdida y el desperdicio alimentarios con una campaña de concienciación en centros de formación vinculados al sector de la hostelería para trasladar hábitos que eviten desechar alimentos que se encuentren en perfecto estado.

El concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete, ha visitado este jueves la Escuela de Hostelería de San Cayetano, donde los alumnos han recibido una sesión informativa impartida por educadores ambientales para evitar el desperdicio alimentario, una circunstancia que se ha convertido en una gran preocupación y que afecta a toda la cadena alimentaria.

Además, habrá charlas formativas en 20 centros educativos vinculados con el sector de la hostelería, así como en institutos de la ciudad con el fin de contribuir a mitigar el desperdicio alimentario. Las actividades se enmarca en las propuestas con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos que se celebró el pasado 29 de septiembre.

Estas acciones se enmarcan en una campaña del Ayuntamiento de León en colaboración con la Junta centrada en la celebración de fechas de importancia medioambiental. El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre diferentes problemas y sus posibles soluciones, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Así, se pretende formar una conciencia activa sobre la conservación del medio ambiente; la necesidad del ahorro hídrico; la reutilización y reciclaje de residuos; la eficiencia energética; la lucha frente al cambio climático y el desperdicio alimenticio, entre otros aspectos.

En concreto, la campaña se centra en la organización de charlas, actividades y talleres en torno al Día Mundial del Agua, el Día Mundial de la Tierra, el Día Mundial del Reciclaje, el Día Mundial de la Diversidad Biológica, el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día Internacional de Concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, el Día Mundial del Ahorro Energético, la Semana Europea de la Prevención de Residuos y el Día Mundial del suelo.