El Ayuntamiento llevará a Intur la riqueza culinaria de Palencia a través del sello de la Asociación de Cocineros . En la foto, el concejal Francisco Fernández. - AYUNT. DE PALENCIA

PALENCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia promocionará en la Feria de Turismo de Interior Intur, que se celebrará del 13 al 16 de noviembre en Valladolid, el nuevo sello gastronómico de la Asociación de Cocineros de Palencia, 'La Cocina de la Bella Desconocida', creado con el fin de impulsar platos con un tinte tradicional y reconocidos por su identidad palentina.

En este sentido, se pondrá especial énfasis en la menestra palentina, basada en su cuidada elaboración a base de verduras frescas de la huerta de esta tierra. También se impulsará el plato conocido como patatas a la importancia y finalmente, la leche frita, un postre que evoca los sabores de la infancia y que forma parte nuestra esencia gastronómica.

"Queremos posicionar la marca de la riqueza culinaria en la mente del consumidor y del visitante, no solo a nivel local, sino proyectándola hacia el reconocimiento que merece a nivel nacional", ha explicado el concejal de Identidad Cultural, Francisco Fernández, al tiempo que ha puntualizado que les acompañará en ferias de turismo como esta porque, a través de este sello, se están vendiendo los productos palentinos "de la mejor forma posible allá donde se acuda, pero también a quien venga a la ciudad a visitarla y para probarlos".

Concretamente, será en la jornada del domingo 16 de noviembre cuando los asistentes a la feria tengan la oportunidad de degustar las Patatas a la Importancia.

ESTADÍSTICA VIAJEROS

La participación del Ayuntamiento palentino en Intur se desarrollará en un año en el que el turismo en la capital ha experimentado un notable crecimiento. Prueba de ello es que, según los datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre los meses de enero a septiembre la ciudad ha registrado ya 69.030 viajeros, una cifra que supone 8.031 visitantes más que el total del pasado año 2024, donde se contabilizaron 61.000.

Estos datos han sido calificados de "excelentes" por Fernández, para quien los mismos reflejan el "buen momento" que vive la ciudad. "Seguimos marcando techos históricos mes a mes. El interés por venir a conocer la capital es creciente, lo que pone de manifiesto la recuperación del sector y que se están haciendo bien las cosas", se ha felicitado.

La duración media de la estancia en Palencia se ha consolidado en 2,12 días y la Catedral sigue siendo el principal referente turístico de la ciudad, registrando el pasado mes de octubre 6.953 visitantes, 1.276 más que ese mismo mes de 2024. Un dinamismo que se ve también reflejado en el impacto económico.

Por último, Fernández ha recordado las distintas campañas turísticas llevadas a cabo a lo largo del año por el Ayuntamiento de Palencia en Madrid, País Vasco, Cantabria y Asturias potenciando la idea de este equipo de Gobierno de "promocionar la ciudad fuera de sus fronteras en lugares estratégicos que pueden llegar a generar más de una pernoctación diaria en la capital", además de contar con grandes comunicadores y generadores de contenido como Paco Nadal, Jiaping Ma, Viajera Cinefila o Beatriz Barrio o programas televisivos como 'Lo sabe, no lo sabe'. Es por ello, que el Ayuntamiento acudirá a Intur bajo el lema 'Palencia sorprende y enamora. Palencia está de moda'.

CATEDRAL, TURISMO MICE Y OTROS RECURSOS

Debido a estos buenos frutos cosechados, desde el Ayuntamiento de Palencia se mantiene que se seguirá apostando por grandes recursos patrimoniales, como la Catedral de Palencia o por el turismo MICE de congresos y negocios, que ha materializado que cerca de 4.000 personas hayan pasado por alguna de las instalaciones que la ciudad tiene habilitadas para celebrar reuniones y eventos y de sectores tan variados como el sanitario, el editorial o los viajes.

También se seguirá acercando al visitante el modernismo en la ciudad a través de monumentos inigualables como el colegio Villandrando del escultor palentino Jerónimo Arroyo, el Mercado de Abastos o el Palacio de la Diputación Provincial; la Iglesia de San Miguel, donde cuenta la leyenda que se casó Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, con Doña Jimena y se celebra el Bautizo del Niño el 1 de enero, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional y, por último pero no menos importante, el Cristo del Otero, como el cristo más alto de España y buque insignia de nuestra ciudad. Todo ello, sin olvidar los recursos turísticos municipales, el Centro de Interpretación de Victorio Macho, el Museo del Agua y el Punto del Románico en la Huerta de Guadián.