Ayuntamiento niega retraso con el expediente de Mambo, que se analizará por la Asesoría Jurídica para que sea "correcto"

Entrada al local de la antigua discoteca Mambo. - GOOGLE MAPS

VALLADOLID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, ha rechazado este viernes "cualquier sombra" de que estén "retrasando" la concesión de la licencia para el proyecto de 'pub musical y café cantante' en el local de la antigua sala Mambo y ha asegurado que la Secretaría General y la Asesoría Jurídica del Consistorio analizan el expediente para garantizar su corrección.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el propio Zarandona, han recibido este viernes a representantes de las comunidades de vecinos del entorno de la calle San Felipe de la ciudad, donde la sociedad 'Mambo 2025 S.L' promueve esta iniciativa hostelera y de ocio nocturno que los vecinos temen que sea "una sala de fiestas con aforo para 400 personas" similar a la discoteca que funcionó en ese lugar hasta 2015.

Zarandona, en declaraciones a Europa Press, ha reconocido que el expediente resulta "complejísimo", pero ha apuntado que la pasada semana el Área de Urbanismo llegó a la determinación de que el informe ya se podía elevar a la Junta de Gobierno del pasado lunes, 16 de marzo. Sin embargo, allí relata que se decidió que el asunto debía "estudiarse un poco más" para tener la "certeza" de que el informe es totalmente correcto.

El concejal ha añadido que se ha pedido una "información superior" a la Secretaría General y la Asesoría Jurídica para avalar la documentación técnica.

En cualquier caso, Zarandona ha subrayado que no se trata de que el Ayuntamiento "cambie de criterio" sino de apostar por la "prudencia" para que "todo el expediente sea correcto" ya que en el equipo de Gobierno son conscientes de que "por un lado o por otro va a acabar en los juzgados".

Así, el concejal de Urbanismo ha apuntado que el proceso de estudio de la documentación "no va a ser muy dilatado" de modo que ha pedido "paciencia" ya que previsiblemente tampoco se lleve el expediente a Junta de Gobierno el próximo lunes, 23 de marzo. "Si ha costado dos años de trabajo a los promotores, nadie puede ahora echarse las manos a la cabeza porque el Ayuntamiento trate de ser prudente y escuchar y tener certezas sobre el expediente", ha enfatizado.

El concejal ha insistido en que el Ayuntamiento tiene "unas normas, un código técnico", al tiempo que existe una normativa de Espectáculos de la Junta de Castilla y León que "dicen lo que dicen y amparan lo que amparan" de tal modo que advierte de que "el Ayuntamiento no puede denegar" la licencia "por criterio arbitrario". "Ni siquiera si pensamos como los vecinos. Nuestra idea no es relevante. Es una licencia, así que si se cumple se concede", ha detallado el concejal del PP.

"Nuestro objetivo es evitar problemas, tanto a los vecinos como a las comunidades y no obstaculizar la propuesta de los promotores que tienen el lícito derecho a iniciar esta actividad empresarial", ha subrayado el concejal.

EL "RECUERDO" DE LA DISCOTECA MAMBO.

En la reunión, ha apuntado, han escuchado a los vecinos, sus argumentaciones, sus alegaciones presentadas y sus dudas sobre el proyecto, que según Zarandona, les plantea una problemática por "el recuerdo de lo que esa sala --Mambo-- supuso" en el pasado.

"Los que lo vivieron de manera afectada recuerdan las molestias que una actividad como esa puede acarrear", ha añadido Zarandona, que por otro lado ha matizado que los promotores plantean que su proyecto "poco tiene que ver" con la antigua discoteca Mambo.

"El tema es complejo, lleva más de dos años tramitándose y hay que recordar que en marzo de 2025 se denegó la licencia porque no quedaba demostrado que se cumplieran diversos aspectos. Entonces se abrió un contencioso por esa denegación y los promotores se dieron cuenta del problema e iniciaron un nuevo expediente de licencia de obras y ambiental", ha relatado, al tiempo que ha añadido que incluyeron en el proyecto el local anejo que ocupó hasta hace unos años el restaurante oriental 'Formosa'.

El concejal ha añadido que la promotora ha realizado una petición formal de reunión con el alcalde, si bien ha recordado que se reunió con él el pasado lunes.