El Ayuntamiento de Palencia activa un dispositivo especial para la Festividad de Todos los Santos

PALENCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia ha preparado un dispositivo especial con motivo de la Festividad de Todos los Santos que incluye el refuerzo de las líneas de autobuses urbanos, el incremento de la presencia de la Policía Local para ordenar el tráfico y una ampliación del horario del Cementerio de Nuestra Señora de Los Ángeles, que abrirá de 8.00 a 19.00 horas entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre.

Según ha informado el Consistorio palentino, el servicio especial de autobuses funcionará los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre con salidas desde la Plaza de León.

En concreto, el 1 de noviembre los vehículos circularán con una frecuencia ininterrumpida de 15 minutos entre las 9.00 y las 18.45 horas hacia el camposanto, mientras que las expediciones de retorno se prestarán de 9.30 a 19.15 horas. Los días 31 de octubre y 2 de noviembre los autobuses saldrán cada hora.

Por su parte, la Policía Local mantendrá un operativo de restricción del acceso de vehículos al Camino Nuestra Señora de los Ángeles desde las 7.00 horas del 28 de octubre hasta las 20.00 horas del 2 de noviembre, del que quedarán exentos el transporte público, los servicios de emergencia, taxis, floristas autorizados, vehículos de personas con movilidad reducida y un máximo de tres turismos por funeral.

Asimismo, el servicio desplegará un control específico que el día 1 de noviembre contará con un mando, un oficial y siete agentes en los entornos del recinto.

Las instalaciones municipales han registrado en lo que va de año 451 inhumaciones -163 de ellas de cenizas-, 172 cambios de titularidad y 56 concesiones.

El Ayuntamiento ha confirmado que en 2026 no se ha producido ningún incremento en las tasas del camposanto y ha avanzado que se incorporarán cuatro nuevos oficiales de plantilla antes de fin de año, al tiempo que se prevé la adquisición de una nueva aplicación informática para la gestión integral del servicio.