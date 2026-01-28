El Ayuntamiento de Palencia aprueba un presupuesto de 114 millones con la abstención de la mayoría de la oposición

Pleno Ordinario y de Presupuestos del 28 de enero - AUYNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Palencia ha aprobado los Presupuestos Municipales para el ejercicio 2026 con un importe total de 114.342.788 euros, casi doce millones más respecto a los 102.382.005 euros de las actuales cuentas, con la abstención de la mayoría de la oposición.

Los presupuestos han salido adelante gracias a los votos favorables del PSOE y la abstención mayoritaria de los grupos de la oposición.

El Presupuesto para 2026 ha contado con el apoyo del Grupo Socialista y la abstención del Partido Popular, IU-Podemos, Vox y los concejales no adscritos Sonia Lalanda y Domiciano Curiel.

Por su parte, Vamos Palencia y el concejal no adscrito Ricardo Carrancio han votado en contra de las cuentas, tras un intenso debate.

El concejal de Hacienda, Carlos Hernández, ha sido el encargado de defender la propuesta de presupuesto en una intervención en la que ha destacado que el incremento del gasto responde fundamentalmente a dos capítulos, por una parte el de personal, que crece en 2,06 millones de euros hasta situarse en 36,5 millones, debido a las subidas salariales ya aprobadas.

Por otra parte, a las inversiones reales, que pasan de los 7,1 millones de 2025 a 15.714.756 euros en 2026. Hernández ha insistido que se trata de unas cuentas realistas, "pensadas para mejorar la ciudad y para responder a las necesidades de los palentinos".

"ÉXITO COLECTIVO"

El edil ha agradecido el esfuerzo de los grupos para colaborar y buscar el entendimiento "por el bien de Palencia" y ha destacado que las propuestas planteadas durante el proceso de negociación han sido "asumibles, prácticas y no chocaban con el ideario del equipo de Gobierno".

Hernández ha mostrado su satisfacción por la aprobación de las cuentas muncipales a la que se ha referido como "éxito colectivo". "Es un ejemplo de que se puede hacer política desde el acuerdo y no desde el enfrentamiento", ha destacado.

En su última intervención, para cerrar el debate, la alcaldesa, Miriam Andrés, ha agradecido a los grupos y concejales que hayan facilitado la aprobación del presupuesto.

La regidora ha destacado la honestidad del debate y ha concluido con una reflexión sobre las dificultades para ejecutar a partir de ahora las inversiones previstas "por la complejidad administrativa y la falta de medios humanos y técnicos" y ha mencionado la necesidad de reorganizar los servicios municipales.

El portavoz del Partido Popular, Víctor Torres, ha criticado el retraso en la presentación de las cuentas y ha justificado la abstención de su grupo como una "oposición responsable".

Torres ha explicado que el PP ha decidido abstenerse "por responsabilidad con la ciudad" y porque se han incorporado al proyecto algunas de sus propuestas, como la rebaja del tipo del IBI, que se ha aprobado en la misma sesión plenaria, o la creación de una Oficina de Atención al Mayor.

IU-Podemos también ha votado abstención, tal y como habían anunciado, en una decisión "crítica y pactada", como ha apuntado su portavoz, Rodrigo San Martín, quien ha explicado que su grupo había alcanzado un acuerdo con el equipo de Gobierno para incorporar medidas como la puesta en marcha de una Oficina de Atención al Mayor, un plan de asfaltado, carriles bici segregados, un skatepark o la instalación de aseos públicos.

RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

El portavoz de Vox, Emilio Polo, también ha justificado su abstención desde la idea de la responsabilidad institucional. "La política municipal es la más cercana a los ciudadanos y, por tanto, la más importante", ha apuntado.

Polo ha recordado que no sacar adelante los presupuestos hubiera supuesto forzar una cuestión de confianza "perjudicial para Palencia", tras lo que ha defendido la necesidad de alcanzar acuerdos y ha reclamado reformas estructurales para mejorar el funcionamiento del Ayuntamiento.

Entre los concejales no adscritos, Domiciano Curiel ha avanzado su abstención tras importantes críticas a las cuentas municipales a las que ha calificado de "irreales", aunque ha destacado el aumento de las inversiones.

Curiel ha lamentado los recortes en las partidas de fomento del empleo y desarrollo empresarial y ha cuestionado el carácter social de las cuentas.

Finalmente, la concejala no adscrita Sonia Lalanda ha defendido su abstención apelando a la responsabilidad. "Mi disposición es a favor de Palencia, al margen de disquisiciones políticas" y ha añadido que un rechazo a los presupuestos habría abocado al Ayuntamiento a un "callejón sin salida".

La portavoz del grupo municipal Vamos Palencia, Marta Font, ha recordado que la confianza de su grupo en el equipo de Gobierno "está totalmente rota" tras la fractura del acuerdo de gobernanza y el incumplimiento de los acuerdos en los presupuestos anteriores.

"Son unos presupuestos que condenan a Palencia a seguir desapareciendo", ha concluido. Finalmente, el concejal no adscrito Ricardo Carrancio ha explicado su rechazo a los presupuestos porque "no satisfacen las necesidades reales de los ciudadanos ni representan un cambio en el modelo de gestión municipal".

"Son presupuestos continuistas, sin ambición reformista y alejados de las verdaderas prioridades de los palentinos", ha detallado.