El Ayuntamiento de Palencia destina 10.000 euros a subvenciones para reactivar locales comerciales vacíos

PALENCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia ha abierto una línea de subvenciones con un presupuesto de 10.000 euros para ayudar a reactivar los locales comerciales vacíos de la ciudad.

El Boletín Oficial de la Provincia de Palencia publicó el pasado viernes el extracto de las Bases Reguladoras y la Convocatoria del programa de ayudas económicas destinadas a la recuperación y dinamización de locales comerciales vacíos para el ejercicio 2026, gestionado a través de la Agencia de Desarrollo Local.

Tal y como ha explicado el consistorio a través de un comunicado, la medida responde a la estrategia del equipo de gobierno orientada a revitalizar el tejido comercial urbano, reactivar zonas comerciales de proximidad, transformar espacios en desuso y ofrecer facilidades reales tanto a los emprendedores que buscan abrir una actividad como a los propietarios de inmuebles vacíos.

En este sentido, la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, ha destacado que el objetivo prioritario es que las calles de Palencia mantengan su "latido comercial y que los escaparates vuelvan a ilusionar". "Con esta convocatoria volvemos a poner recursos públicos directos al servicio del pequeño comercio y de los trabajadores autónomos. Además, en esta convocatoria hemos simplificado de forma radical los trámites de justificación permitiendo que la liquidez llegue a los emprendedores cuando más lo necesitan", ha asegurado.

El programa de incentivos se estructura en dos líneas complementarias de apoyo. Por un lado, la Modalidad 1 ofrece un incentivo de 720 euros por solicitud para apoyar la ocupación del local.

Esta línea está dirigida a personas físicas o jurídicas (autónomos y PYMES) que hayan iniciado su actividad en un local alquilado de planta baja o asimilado en la ciudad entre el 20 de septiembre de 2025 y el 30 de octubre de 2026, requiriendo un contrato de arrendamiento en vigor con una duración mínima de un año.

Por otro lado, la Modalidad 2 contempla hasta 430 euros por solicitud para el ornato y decoración de escaparates. Está orientada a propietarios de locales comerciales vacíos en planta baja que decoren su escaparate con vinilos u otros elementos gráficos autorizados para embellecer el entorno y promocionar la ubicación para futuros negocios, con un límite de dos locales por propietario.

El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva, por lo que las solicitudes no competirán entre sí en una valoración comparativa, sino que se irán resolviendo individualmente por riguroso orden de presentación de expedientes completos hasta agotar el crédito disponible.

El plazo para solicitar estas ayudas se inicia al día siguiente de la publicación del extracto en el BOP y permanecerá abierto hasta el 30 de octubre de 2026.

La presentación se realizará obligatoriamente de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Palencia (https://sede.aytopalencia.es)).

Las bases completas y formularios de solicitud estarán disponibles en el portal web municipal (www.aytopalencia.es) y en la Sede Electrónica. Para resolver dudas, los interesados pueden acudir a la Agencia de Desarrollo Local.