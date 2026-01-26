El Ayuntamiento de Palencia emprenderá acciones contra las pantallas acústicas de Adif y convoca una manifestación

La alcaldesa, Miriam Andrés, y el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, durante el anuncio de la presentación de acciones contra ADIF. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia ha convocado para el próximo día 3 de febrero una gran "manifestación de ciudad" en contra del proyecto del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de levantar pantallas acústicas a lo largo de la capital y a favor por el soterramiento, tal y como ha anunciado la alcaldesa, Miriam Andrés, que también ha adelantado en una rueda de prensa los próximos pasos legales que dará el Consistorio para interponer una demanda contra ADIF.

La convocatoria de la manifestación cuenta con el apoyo de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia (FAVPA) y desde el Equipo de Gobierno han anunciado un llamamiento masivo para que se sume el mayor número de personas posible. "Vamos a enviar una carta a todos los colectivos, asociaciones, entidades y organizaciones de la ciudad para arrimen el hombro y así demostrar públicamente el rechazo que genera este proyecto", ha apuntado la alcaldesa, antes de avanzar que la manifestación partirá de la Plaza Mayor y concluirá ante la Subdelegación del Gobierno.

Con carácter previo a la manifestación, ese mismo día ha sido convocado un Pleno Extraordinario para aprobar, por parte de todos los grupos políticos, la presentación de una demanda ante el Contencioso Administrativo solicitando la nulidad del proyecto. Además, el próximo 28 de enero se celebrará comisión de Urbanismo para informar al resto de grupos políticos y se convoca Pleno extraordinario para el 3 de febrero con el objetivo de obtener el respaldo político y evitar reticencias judiciales, como ya ocurriera con la demanda presentada ante la Audiencia por el salto del Carnero.

En su intervención, el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, ha repasado cronológicamente el proceso del contencioso entre el Ayuntamiento y ADIF. Así, ha recordado que el pasado 5 de noviembre el Consistorio interpuso un requerimiento entre administraciones instando a ADIF a declarar nulo el proyecto de instalación de las pantallas acústicas como medida previa a una demanda ante el Contencioso Administrativo.

El 9 de diciembre, y fuera de plazo, ADIF respondió asegurando que el Ayuntamiento conocía este proyecto de antemano y no había presentado objeción alguna. El 16 de enero, la alcaldesa adoptó la decisión de presentar la demanda para parar las obras y el 27 de enero firmó la resolución en la que se decide interponer acciones judiciales contra ADIF por la aprobación del proyecto constructivo. Para reforzar la seguridad jurídica de esta decisión, el equipo de Gobierno convocará un pleno extraordinario el próximo 3 de febrero en el que se pedirá a todos los grupos municipales que ratifiquen la interposición de este recurso.

El procedimiento judicial se apoyará en dos argumentos principales, tal y como ha detallado el concejal de Urbanismo. Por un lado, una posible deficiencia en el trámite administrativo, ya que en uno de los requerimientos enviados al Ayuntamiento se habría modificado el proyecto sin adjuntar la documentación correspondiente, impidiendo al Consistorio pronunciarse formalmente sobre su conformidad o no.

Por otro lado, el Ayuntamiento defenderá que el proyecto aprobado no se ajusta al estudio informativo previo. En ese documento, la solución planteada pasaba por el soterramiento de las vías, mientras que la instalación de muros de hasta ocho metros de altura con pantallas acústicas va en contra de esa filosofía inicial, según el Gobierno Municipal.