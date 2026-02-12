El Ayuntamiento de Palencia estrena el podcast 'Ciudad de los Cuidados' para hablar de cuidados y bienestar

Presentación del podcast 'Ciudad de los Cuidados’. - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia ha presentado el podcast 'Palencia, Ciudad de los Cuidados', una iniciativa para "reflexionar sobre el cuidado desde múltiples perspectivas y consolidarlo como un valor cotidiano en la ciudad".

La serie está formada por 12 episodios que analizan los cuidados más allá del ámbito sociosanitario e incorpora aspectos como la ética, la comunidad, la innovación, la formación, el empleo, la salud mental, el urbanismo y la participación ciudadana, tal y como ha adelantado la concejala de Bienestar Social y Participación, Charo García Carnes, durante la presentación.

Cada episodio se centra en un ámbito clave del Plan Estratégico Palencia Ciudad de los Cuidados y aborda temas como el buen trato y la ética del cuidado; la innovación social y tecnológica, aplicada a mejorar la calidad de vida; así como la formación, el talento, y la creación de comunidades de apoyo.

También se profundiza en la importancia salud mental en todas las edades, visibilizando la importancia de la prevención y la detección temprana, y en la participación ciudadana como herramienta para combatir la soledad y fomentar la inclusión.

El podcast se apoya en entrevistas a personas y entidades de Palencia con experiencia directa en el ámbito del cuidado. Así, participan organizaciones como Cruz Roja, Fundación San Cebrián / SomosBrián, Fundación Intras, Feafes Salud Mental Palencia, Hermanas Hospitalarias, San Juan de Dios, Aspaym, Cocemfe, Down Palencia y AFA Palencia, así como profesionales de la psicología, la fisioterapia, la enfermería y representantes del tejido empresarial y tecnológico.

Este proyecto se ha desarrollado en formato "por su accesibilidad y cercanía", ya que permite que la ciudadanía pueda escuchar las voces de expertos y vecinos mientras realiza su vida cotidiana.

La serie, producida por Podcast2U, combina entrevistas, referencias históricas y análisis de proyectos locales para construir un relato coral que refleja cómo Palencia promueve la calidad de vida, la conciliación y la innovación sin renunciar a los vínculos humanos.

Entre los episodios destacan títulos como 'Conocimiento y empleabilidad', que explora la formación y el talento; 'Espacios que cuidan', sobre el diseño urbano y residencial que fomenta la comunidad; 'Innovación social en los cuidados del futuro', centrado en la prevención de la sobrecarga de quienes cuidan; y 'Ciudad ética', que vincula accesibilidad, equidad y transparencia con la vida cotidiana de la ciudad.

El episodio final, 'La marca que nos une', sintetiza la serie y muestra a Palencia como una ciudad que integra innovación, ética, empleo y comunidad en un modelo de cuidados compartido.