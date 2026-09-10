El Ayuntamiento de Palencia impulsa Presupuestos Participativos para 2027 con 150.000 euros de inversión

Presentación de los Presupuestos Participativos de Palencia. - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana y Barrios, pondrá en marcha unos Presupuestos Participativos para 2027, una iniciativa que según ha explicado la concejala responsable del área, Charo García, permitirá a la ciudadanía "proponer y decidir directamente" en qué proyectos se invertirán 150.000 euros del presupuesto municipal.

El proceso comenzará con la Fase 1, de recogida de propuestas, que se desarrollará entre el 14 y el 13 de octubre de este año, un periodo en el que los vecinos podrán presentar ideas de inversión para mejorar la ciudad.

Las propuestas deberán centrarse en actuaciones en parques y jardines, aceras y accesibilidad, alumbrado, mobiliario urbano, instalaciones deportivas o mejoras en los barrios.

"El objetivo es garantizar que las iniciativas puedan ejecutarse dentro del presupuesto disponible y que respondan a necesidades reales de la ciudadanía siendo de competencia municipal", ha puntualizado García.

Asimismo, ha señalado que podrán participar todas aquellas personas que sean mayores de 16 años y estén empadronadas en Palencia, a título individual o en representación de asociaciones o colectivos.

Se podrá presentar un máximo de tres propuestas por participante y no deberán contener supuestos en relación a tasas, tributos o subvenciones.

Una vez finalizado el periodo de presentación de ideas, se iniciará la Fase 2, dedicada al estudio de viabilidad de las propuestas, que tendrá lugar del 14 de octubre al 2 de noviembre de este año.

Durante este tiempo, los servicios técnicos del Ayuntamiento de Palencia analizarán todas las iniciativas presentadas por la ciudadanía para comprobar que cumplen con los requisitos establecidos (ser de competencia municipal, beneficiar al conjunto de la ciudadanía o realizarse en espacios públicos), así como que son técnicamente y económicamente viables.

Aquellas que superen esta evaluación pasarán a la siguiente etapa del proceso, la Fase 3, que consistirá en la votación ciudadana de las propuestas y se desarrollará del 3 de noviembre al 2 de diciembre.

Las votaciones se realizarán a través de Internet en palencia.eparticipa.com. Aquellas personas que no usen Internet y deseen participar podrán acudir a la Oficina Municipal de Atención al Mayor, ubicada en la Plaza Mariano Timón, un espacio donde se les prestará la ayuda y el apoyo que necesiten. Los resultados con los proyectos ganadores se darán a conocer el 5 de diciembre de 2026.

Por su parte, la jefa de Servicios Sociales, Cristina Alves, ha explicado que las propuestas aceptadas que pasen a valoración técnica se priorizarán en base a criterios sociales que favorezcan a colectivos con capacidades diferentes o en situación de riesgo de exclusión, que favorezcan la igualdad entre hombres y mujeres, que promuevan un equilibrio territorial entre zonas y barrios, que tengan un contenido ecológico o de sostenibilidad a favor del medio ambiente y favorezcan la participación ciudadana.

Finalmente, la concejala responsable del área ha puesto en valor esta iniciativa y ha destacado que lo Presupuestos Participativos son "una herramienta fundamental para seguir construyendo Palencia". "Con este proceso, el Consistorio vuelve a apostar por un modelo de gobernanza más abierto, transparente y colaborativo", ha dicho.

Por último, García ha animado a todos los palentinos a participar en este proceso con la presentación de propuestas, el apoyo a proyectos y votando las mejores ideas.