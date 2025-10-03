El Ayuntamiento de Palencia invertirá 15 millones de euros hasta 2029 a través de los fondos EDIL

PALENCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Fondos Europeos ha resuelto provisionalmente la convocatoria para la asignación de los fondos para financiar los planes de actuación en el marco del desarrollo urbano sostenible a los que optaba el Ayuntamiento de Palencia.

La resolución de los conocidos como Fondos EDIL supondrá para la ciudad una inversión total de 15.227.851 euros, de los cuales un 60 por ciento, 9.136.711 euros, serán financiados por los fondos europeos con la intención "de transformar la ciudad en un modelo de sostenibilidad, inclusión y calidad de vida, consolidando la capital como un referente en regeneración urbana y bienestar ciudadano".

Para la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, se trata de una "magnífica noticia", porque estos fondos se consiguen por concurrencia competitiva con otras ciudades de Castilla y León "la competencia de proyectos este año era muy grande y había menos fondos para repartir", ha explicado la regidora, que ha insistido en que esta ayuda repercutirá especialmente en los vecinos de los barrios del otro lado de la vía, porque este tipo de fondos estaban comprometidos para las zonas de menor renta per cápita.

La cuantía recibida es algo inferior a los 20 millones solicitados, pero en este sentido la alcaldesa ha asegurado que "no será difícil adaptar el proyecto a la cantidad asignada".

El proyecto que financiará estos fondo estructurado en tres bloques de actuación denominados Proyectos Motores: Reconfigurando el Espacio Público, Ciudad Verde y Conectada y Palencia Desarrollo 360º.

La alcaldesa ha agradecido el apoyo de los grupos políticos de la oposición que apoyaron este proyecto cuando se llevó a pleno y a la participación ciudadana, que ha sido la base de la confección del programa.

Los planes fueron diseñados a través de la cooperación entre las diversas áreas municipales, los agentes clave del territorio y la ciudadanía palentina a través de mesas de trabajo y encuestas.

El primero de estos proyectos se desarrollaría en los barrios del otro lado de la vía como Pan y Guindas, Ave María, El Cristo o San Juanillo, con menor renta per cápita y con déficit de infraestructuras públicas. Pero todo ello sin dejar de lado los proyectos motores que engloban la integridad de la ciudad.

El segundo bloque del proyecto P.A.L.E.N.C.I.A. (Plan de Acción Local para la Equidad, la Naturaleza, la Conectividad, la Innovación y el Avance) busca "favorecer la movilidad sostenible y las comunicaciones fluidas entre ambos lados de las vías".

"Se pretende, en definitiva, invertir el flujo que los ciudadanos realizan en su día a día, de estos barrios hacia el centro, para poder disfrutar de infraestructuras públicas de calidad. Pero además, este bloque hace hincapié en el perfil "verde" de la ciudad incluyendo varias iniciativas que pretenden renaturalizar varios puntos de la ciudad", han añadido.

MODERNIZACIÓN

El tercer y último bloque apuesta por la digitalización y modernización de los servicios públicos o la inclusión social, a través de actuaciones dirigidas a la prevención del absentismo escolar, el acceso equitativo a la tecnología en centros educativos o la búsqueda de la eficiencia administrativa, entre otras.

Además, se fomentará el desarrollo de nuevas iniciativas y negocios con un enfoque integral para el impulso económico y social de la ciudad, desarrollando un ecosistema de innovación empresarial y emprendimiento, sin olvidar la consolidación de empresas ya establecidas.

Las actuaciones concretas se irán definiendo en los próximos meses y tienen como fecha tope para su finalización Diciembre de 2029, momento en que deberán de estar ejecutadas todas las inversiones incluidas en el proyecto.