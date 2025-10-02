El Ayuntamiento de Palencia plantea construir 150 viviendas protegidas y remodelar el pavimento de la plaza Mayor

PALENCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El debate sobre el estado de la ciudad ha centrado la sesión plenaria extraordinaria del Ayuntamiento de Palencia de este jueves, que el equipo de Gobierno ha aprovechado para anunciar varias medidas como la construcción de 150 viviendas protegidas o la remodelación del pavimento de la Plaza Mayor.

En concreto, el portavoz socialista, Álvaro Bilbao, ha adelantado en su intervención que en el borrador de presupuestos 2026 se van consignar 2,5 millones de euros para construir 150 viviendas de protección pública en el PERI 6, junto a la calle Jardines.

Asimismo, ha avanzado el cambio completo del pavimento de la Plaza Mayor y la recuperación de las farolas fernandinas "que no debieron quitarse". A esta intervención, se suman otras en los barrios como son la remodelación y renaturalización de la plaza Rabí Sem Tob, la calle Santiago y sus entornos, así como de la plaza del Carmen, "dos reivindicaciones históricas de los vecinos".

La sesión extraordinaria ha estado protagonizada por las discrepancias entre los diferentes grupos políticos y las numerosas intervenciones, producto de la situación actual del Pleno, compuesto por cinco grupos políticos y tres concejales no adscritos.

El equipo de Gobierno, en su turno de palabra, ha destacado los seis cambios que han puesto en marcha en estos dos años de mandato. Entre ellos, han apuntado al desarrollo de un nuevo modelo de ciudad, las mejoras en la gestión de recursos municipales, la mejora en la atención a la ciudadanía, la dinamización de Palencia y la recuperación de espacios públicos.

El resto de grupos de la oposición, en sus diferentes intervenciones, han acusado al equipo de Gobierno de falta de diálogo y de negociación de sus propuestas, que han ejemplarizado en la forma en la que se produjo el cierre de la calle Don Sancho y la Cestilla.

"IMCUMPLIMIENTOS" DEL PROGRAMA

El Partido Popular, Izquierda Unida y Vamos Palencia han reprochado sucesivamente lo que han calificado como "incumplimientos" del programa electoral. En el caso de Vamos Palencia, además, la reciente ruptura del pacto de gobernanza con el Partido Socialista se ha trasladado a un cruce de acusaciones de falta de lealtad.

Por su parte, las aportaciones al debate de la concejala no adscrita Sonia Lalanda y del portavoz de Vox, Emilio Polo, han apelado a la responsabilidad y al consenso, hasta el punto de que han sido calificadas de "pasteleo" por parte de los otros dos concejales no adscritos del Consistorio.

Sonia Lalanda "ha retado" al equipo de gobierno a sacar adelante el único presupuesto que se va a realizar por completo esta legislatura con aportaciones de todos y ha insistido en la necesidad de elaborar un presupuesto de base cero para conocer las verdaderas necesidades de gasto de la ciudad y ha invitado al resto de grupos municipales a "hacer piña" por Palencia con los "mimbres" que se tienen.

El equipo de gobierno, por su parte, ha "recogido el guante" de Lalanda, tal y como ha expresado su portavoz, y se ha comprometido a presentar "los antes posible" un presupuesto base cero.

"La primera vez que se va a hacer en este Ayuntamiento", ha adelantado la alcaldesa, Miriam Andrés, quien ha recordado que gobierna en minoría y ha lamentado que la oposición esté "desmadrada", lo que exige un "juego de destreza negociadora tremenda" y ha vuelto a asegurar que se someterá a una cuestión de confianza en caso de que el presupuesto no salga adelante.

CONGELACIÓN DE TASAS

Al pleno extraordinario también se ha llevado la aprobación de la congelación de tasas municipales para el año próximo, una medida con la que el equipo de gobierno pretende aliviar la presión fiscal de los palentinos después de la subida catastral del año pasado y de la nueva tasa de aguas y basuras aplicada este año y denominada por la oposición como "basurazo".

El concejal de Hacienda, Carlos Hernández, ha vuelto a insistir en que no se trata de una medida electoralista, sino pensando en los ciudadanos que habían afrontado un "suficiente esfuerzo" después de las subidas del año anterior. "No se trata de postureo fiscal, sino de una política fiscal seria", ha apuntado.

De esta forma, se ha rebajado el porcentaje del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para compensar la subida de la valoración catastral del año pasado. También se han ajustado las tasas de construcciones, instalaciones y obras y la solicitud de licencias urbanísticas. Varios grupos municipales habían solicitado esta medida por su descompensación.

Así el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) sube del 2,29 al 2,62 por ciento y la tasa por licencias urbanísticas baja del 2,94 al 2,61 por ciento, con el fin de no perjudicar aquellas licencias de obra que se solicitan y finalmente no se conceden.

En el apartado de tasas, se ha aprobado una nueva que gravará el uso de espacio público para puestos y casetas ambulantes y para foodtrucks instaladas en periodos festivos y siempre que estén vinculadas a la organización de espectáculo y actividades de animación.

La sesión plenaria, que ha comenzado con una declaración institucional de condena a las dos agresiones homófobas sucedidas en la ciudad en los últimos días, también ha servido para acordar una modificación presupuestaria para el plan de instalaciones deportivas y la contratación del suministro energía eléctrica, por un importe algo superior a los 5.356.000 euros para todas las dependencias municipales.