Ayuntamiento de Palencia reactiva el proceso para recuperar los 26 puestos vacíos de la Plaza de Abastos

PALENCIA 14 Ago. (Europa Press) -

El Ayuntamiento de Palencia avanza en la reactivación de la Plaza de Abastos de la ciudad, con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Local (ADL), que ha coordinado un procedimiento "complejo y garantista" para recuperar la actividad en los 26 puestos que permanecen vacíos.

Tras completarse todos los plazos administrativos, se han declarado un total 26 puestos vacantes, lo que permite activar la siguiente fase prevista en el Reglamento del Mercado, que es la de ofrecer estos espacios a los titulares de los puestos inmediatos para que puedan ampliar sus actuales concesiones quienes estén interesados, tal y como han informado desde el Consistorio a través de un comunicado.

En caso de quedar libre alguno de los espacios tras este proceso, se ofertarán en libre concurrencia con la novedad de que podrán instalarse en ellos cualquier tipo de actividad económica compatible con el Mercado.

La concejala de Impulso Económico, Judith Castro, ha destacado que la Agencia de Desarrollo Local ha realizado un importante trabajo técnico y jurídico para desbloquear una situación que llevaba tiempo pendiente y avanzar con todas las garantías hacia la recuperación de la actividad comercial en la Plaza de Abastos.

"Estamos cumpliendo escrupulosamente cada fase del procedimiento para que, una vez finalizado el ofrecimiento a los actuales concesionarios, podamos abrir la futura licitación pública a todas las personas interesadas", ha apuntado Asimismo, ha subrayado que con la declaración firme de las vacantes y el inicio del ofrecimiento a los puestos colindantes, el Ayuntamiento pone en marcha el procedimiento que permitirá avanzar en la recuperación de espacios actualmente sin actividad en la Plaza de Abastos, reforzando el atractivo comercial del mercado y contribuyendo a su dinamización.

Este primer paso es un trámite preceptivo por el que 21 comerciantes recibirán desde hoy viernes la correspondiente notificación electrónica para que puedan ejercer este derecho de ampliación en los términos previstos por el Reglamento.

Los titulares dispondrán de 45 días desde el día siguiente a la puesta a disposición de la notificación para comunicar expresamente si aceptan la ampliación de su concesión. En caso de no manifestar su aceptación dentro de ese plazo, se entenderá que renuncian a esta opción.

Si concurren varios interesados sobre un mismo puesto, la adjudicación se resolverá conforme a los criterios de preferencia establecidos en el artículo 29 del Reglamento. Una vez concluido este periodo y resueltas las solicitudes de ampliación, el Ayuntamiento de Palencia determinará el número definitivo de puestos que continúan vacantes.

Será entonces cuando pueda convocarse la licitación pública, abierta a todas las personas interesadas en desarrollar su actividad comercial en la Plaza de Abastos.

En esa futura convocatoria podrán presentarse proyectos para la implantación de cualquier tipo de actividad económica compatible con el Reglamento del Mercado, sin que sea obligatorio que los nuevos negocios estén vinculados al sector de la alimentación.

Con ello, el consistorio capitalino pretende favorecer la diversificación de la oferta comercial, atraer nuevos emprendedores y convertir la Plaza de Abastos en un espacio más dinámico, atractivo y adaptado a las nuevas demandas de la ciudadanía.

Paralelamente, la ADL trabaja ya en la preparación administrativa de esa futura licitación con el objetivo de agilizar los plazos y que el procedimiento pueda iniciarse con la mayor rapidez posible una vez finalice esta fase previa.

Actualmente, los 26 puestos vacíos suman una superficie de 271,13 metros cuadrados, distribuidos entre los tres pasillos del mercado. Estos espacios han acogido tradicionalmente actividades como pescadería, carnicería, charcutería, frutas y verduras, quesería, pollería, congelados, panadería y repostería, aves y huevos o salazones.