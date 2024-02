Ayuntamiento de Palencia reprueba al edil de Vox condenado por agredir a una persona con discapacidad

PALENCIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Palencia celebrado este jueves ha aprobado, con los votos a favor del PSOE e Izquierda Unida-Podemos, la reprobación del concejal de Vox Ricardo Carrancio, condenado por agredir e insultar a una persona con discapacidad en 2023, quien se ha negado a dimitir a pesar de que la portavoz de su grupo se lo ha pedido.

El portavoz de IU-Podemos, Rodrigo San Martín, ha presentado y defendido una moción para reprobar y exigir la dimisión de Carrancio, tras darse a conocer la sentencia que le condenó por un delito leve de maltrato por insultar y propinar un golpe a una persona con discapacidad, una sentencia que se puede recurrir.

San Martín ha manifestado la postura de su grupo "rotundamente en contra" de estas actitudes y ha condenado la "conducta agresiva" de un cargo público como es el caso del concejal Carrancio, que en su turno de palabra, después de que el resto de grupos quisieran escuchar sus argumentos antes de emitir su voto, ha apuntado que acata la sentencia, pero ha rechazado "tajantemente" el fallo, ya que según ha dicho, no profirió expresiones difamatorias contra nadie.

Además, el concejal de Vox ha recordado que la sentencia no es firme y que a día de hoy aún no le ha sido notificada.

"Yo nunca cometí esos hechos, anteriores a mi nombramiento como concejal y diputado provincial, pero respeto las leyes de mi país. Así, obviamente como edil independiente no afiliado a ningún partido político, seguiré sólo, porque no entré en política para cambiar mi vida, sino la de mis conciudadanos. Y no estoy aquí por intereses personales" ha aseverado Carrancio, quien ha dejado claro que no entrega su acta de concejal porque sería refrendar unos hechos que no cometió-

Por su parte, San Martín ha afirmado que la sentencia refleja los hechos que el edil de Vox no reconoce como probados y que dejar su puesto en la Corporación Muncicipa "sería lo más lógico y coherente" tras llamar "puto cojo de las narices" y golpear en el pecho a la persona que le denunció.

Los portavoces de Vamos Palencia, Domiciano Curiel, y del PP, Víctor Torres, han argumentado su abstención en la votación porque la renuncia del acta debe ser del concejal, ni si quiera de su grupo, a pesar de mostrar su rechazao a los actos cometidos por Carrancio

En este sentido, Víctor Torres le ha echado en cara que ha tardado mucho en dar explicaciones y que si fuera él ya estaría fuera del Consistorio.

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Álvaro Bilbao, ha aseverado que no se puede justificar los hechos que cometió Ricardo Carrancio, y al igual que PP y Vamos Palencia, ha aseverado que la decisión de renunciar a su acta de concejal es del propio edil.

La portavoz de Vox en el Consistorio de Palencia, Sonia Lalanda, ha reconocido que hoy era un "mal día" y ha manifestado sentirse "defraudada personalmente".

"El señor Carrancio ante una situación muy desagradable tenía que haber actuado con inteligencia y pidiendo perdón. Nos puede pasar a todos, pero la diferencia está en la manera de reaccionar, recapacitar y arrepentirse, porque, aunque esté en su derecho como persona, no lo está como político, ya que hay que mantener un comportamiento público y privado de respeto a los demás" ha aseverado la portavoz municipal de Vox.

Asimismo, Lalanda ha reconocido y rechazado los engaños por parte del concejal de su grupo ya que el día que tuvo que acudir al juicio no acudió al Pleno y como justificación dijo que "estaba enfermo" además de que le ha acusado de tratar de negociar un asunto con el PSOE de espaldas al partido.

Ante tales hechos, Sonia Lalanda ha solicitado que abandonara el grupo municipal de Vox para evitar "la indignidad de tener que ser expulsado".

Finalmente se ha aprobado el voto nominal y la moción ha salido adelante con los votos a favor de los concejales del Partido Socialista e IU-Podemos y las abstenciones del PP, Vamos Palencia y los otros dos concejales de Vox.

El Pleno del Ayuntamiento ha comenzado con la toma de posesión de Leire Montero, quien ha prometido el cargo de concejala tras la renuncia de Reyes Bodeo. La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha dado la bienvenida a la nueva integrante del equipo de Gobierno y le ha deseado muchos éxitos ya que según ha dicho:"sus éxitos serán parte de los de la ciudad".