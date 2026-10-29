Ayuntamiento de Palencia traslada la programación de Halloween al 1 de noviembre y suspende las funciones del Principal

Las banderas ondean a media asta en el Ayuntamiento de Palencia. - AYTO PALENCIA

PALENCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia, tras decretarse tres días de luto por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ha decidido trasladar la programación de Halloween, en el complejo deportivo Eras de Santa Marina y prevista para el 31 de octubre, al 1 de noviembre.

Asimismo, el Consistorio ha suspendido la recepción institucional de la coreógrafa de flamenco, María Pagés, prevista para este jueves en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, así como las funciones programadas para este jueves y mañana viernes en el Teatro Principal de la ciudad.

El Consistorio palentino ha manifestado su más sentido pésame y su solidaridad con las familias de las personas fallecidas, así como su apoyo a todas las personas afectadas por el "trágico suceso" ocurrido en Urda (Toledo).