Ayuntamiento pone en marcha el protocolo por nieve con más de 200 efectivos en Salamanca

Un joven pasea por la Plaza Mayor de Salamanca. - MANUEL LAYA / EUROPA PRESS

SALAMANCA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha el protocolo de actuación por nieve y, desde primera hora de la mañana, han actuado en la ciudad más de 200 efectivos de limpieza, entre barrenderos a pie y conductores de vehículos en las calles y vías de la ciudad.

Tal y como ha indicado el Consistorio salmantino en un comunicado recogido por Europa Press, 85 barrenderos echan sal a mano por las aceras, hay también diez limpiadoras con cuchilla y sal por las calles y tres vehículos con cuchilla y sal por aceras.

El Ayuntamiento ha recordado a la ciudadanía el teléfono de aviso de incidencias, el 010, y ha indicado que la prioridad en las acciones han sido los hospitales, las emergencias, los centros de salud, el bus urbano, los colegios, las avenidas y los puentes, donde más se ha incidido en la limpieza de las calles y el esparcimiento de sal.

Por otro lado, debido a la nevada que ha caído durante la noche y la mañana en la capital, ha habido varias líneas de bus afectadas, la 1 no llega a la Chinchibarra (da la vuelta en la avenida de Los Cipreses), la 2 y 15 en Pizarrales, la 10 en Puente Ladrillo, la 13 y 14 en Huerta Otea, la línea 15 en la calle Licenciado Vidriera (ha modificado su recorrido al final de la ruta en Pizarrales), además de incidencias puntuales en Puente Ladrillo, Chamberí, Huerta Otea, Los Alcaldes y Vistahermosa.

En general, se ha avisado de retrasos en los tiempos, condicionados por el tráfico lento en la ciudad.