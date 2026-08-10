El Ayuntamiento de Ponferrada (León) despliega un dispositivo especial por el eclipse y advierte del riesgo de incendios

Archivo - Castillo de los Templarios de Ponferrada (León), que acogerá un evento gratuito en torno al eclipse de Sol este miércoles. - EUROPA PRESS - Archivo

PONFERRADA (LEÓN), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ponferrada (León) ha establecido un dispositivo especial de tráfico con motivo del eclipse de Sol que tendrá lugar este miércoles para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes y facilitar el buen desarrollo del evento y ha pedido responsabilidad a la ciudadanía ante el riesgo de incendios forestales.

En concreto, la avenida del Castillo permanecerá cortada al tráfico desde las 18.00 horas hasta la finalización del eclipse, aproximadamente a las 21.30 horas. Asimismo, se establecerá una restricción de circulación en la carretera del Pantano, desde el antiguo club hípico El Trotón hasta el cruce de acceso a Cubillos del Sil.

El dispositivo contempla también medidas para quienes prefieran acudir al Monte Pajariel o Monte Castro. En estos casos, el acceso con vehículos a motor no estará permitido, por lo que únicamente se podrá llegar a pie.

Ante la previsión de una elevada concentración de personas, especialmente en la calle Gil y Carrasco y en la avenida del Castillo, se habilitarán puntos de información, con presencia de efectivos de la Policía Municipal, Policía Nacional y Protección Civil para facilitar los accesos y garantizar la seguridad y el uso adecuado del espacio público.

Asimismo, todas las fuerzas y servicios de seguridad implicados permanecerán integrados en un centro de coordinación permanente, en comunicación con las diferentes áreas implicadas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de Ponferrada.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Cortina, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de toda la ciudadanía, especialmente ante la alerta por riesgo de incendios declarada por la Junta de Castilla y León hasta el jueves día 13.

Cortina ha recordado que, durante la vigencia de esta alerta, está prohibida cualquier actividad que pueda originar fuego, entre ellas barbacoas y fuegos en el monte, espacios abiertos, zonas recreativas y zonas de acampada; uso pirotecnia, así como utilización de maquinaria agrícola y forestal.

EVENTO EN EL CASTILLO DE LOS TEMPLARIOS

Respecto al evento organizado en el interior del Castillo de los Templarios, el Consistorio ha señalado que la entrada será gratuita hasta completar el aforo de 800 espectadores. El recinto abrirá sus puertas a las 18.30 horas y el acceso se realizará por la puerta principal de la fortaleza, por estricto orden de llegada.

El espacio contará con pantalla gigante, sistema de megafonía y comentarios divulgativos para que los asistentes puedan seguir y comprender el fenómeno astronómico.

El Ayuntamiento de Ponferrada ha agradecido de antemano la colaboración de la ciudadanía y ha recomendado planificar los desplazamientos con antelación, seguir las indicaciones y respetar las restricciones de tráfico y acceso establecidas por el dispositivo para que el evento se desarrolle con total normalidad.