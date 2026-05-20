Ayuntamiento programa actividades para clausurar el programa 'Ávila contigo' en el que han participado 4.000 personas

ÁVILA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ávila celebrará el fin de curso del Plan de Detección y Atención a la Soledad 'Ávila Contigo' con una semana de actividades para los mayores de la ciudad.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales del Consistorio abulense, Paloma del Nogal, ha destacado, en la Comisión Informativa de Servicios Sociales celebrada hoy, los cerca de 4.000 participantes que congrega a lo largo del curso este programa que busca ofrecer actividades a los mayores para evitar la soledad no deseada y potenciar un envejecimiento activo.

En este sentido, del 15 al 19 de junio se desarrollará una docena de actividades culturales, formativas, deportivas y de ocio destinadas a la participación de los mayores, recoge el Consistorio a través de un comunicado.

Las actividades se desarrollarán, además, en torno al 15 de junio, jornada en la que se celebra el Día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez, y se aprovechará para promover, a través de las diferentes actuaciones, "la cultura del respeto y el buen trato hacia las personas mayores".

De la misma forma, se fomentará, a través de la programación que se ha confeccionado, la igualdad y la interculturalidad, por medio de diferentes programas que se han desarrollado a lo largo del curso.

La semana de actividades comenzará, precisamente, el lunes 15 de junio con una jornada dedicada al Día de los Derechos y la Memoria. Para ello, habrá una representación teatral, a las 10.30 horas, en el Episcopio, titulada El hilo de la memoria. Dirigida por Julio Encabo, la obra se centra en el proceso de emigración español y en la defensa de los derechos.

También en esta jornada se expondrá el tapiz 'Lo bordamos', una pieza colectiva realizada durante el curso por varios alumnos que han participado en este proyecto. Y la jornada finalizará con una charla sobre derechos humanos impartida por Asunción de Álvaro, promotora del taller de tapiz.

En la jornada siguiente, con el mensaje 'Cuidarnos también es igualdad' como lema, habrá, desde las 10.30 horas, en el Episcopio, una charla sobre igualdad, impartida por los técnicos de Igualdad del Ayuntamiento de Ávila y en la que se invitará a reflexionar sobre el papel de la mujer mayor en la sociedad actual.

También este día se presentará un libro escrito por María Luisa Fernández, de 90 años; un relato que sirve como modelo de resiliencia y puesta en valor de la memoria histórica femenina. Y la jornada finalizará con una sesión de espalda sana y autocuidado, fomentando hábitos de vida saludables que prevengan tensiones musicales y mejoren su autonomía.

El miércoles 17 de junio será un día de convivencia y cultura, con una nueva edición del programa 'Conoce las Ciudades Patrimonio'. En ella, se invitará a los mayores a visitar Alcalá de Henares (Madrid), declarada Ciudad Patrimonio Mundial por Unesco, al igual que Ávila, y también Parque Europa, en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Las inscripciones para este viaje, destinado a mayores de 60 años, deben realizarse del 25 al 29 de mayo en el Registro Municipal, bien de forma presencial bien a través de la sede electrónica (sede.avila.es), detalla el Consistorio.

La jornada del 18 de junio llevará por título 'Dominga nos une: diálogos contra la soledad' y se centrará en realizar una actividad orientada a favorecer la comunicación, la expresión emocional y el encuentro entre personas a través de imágenes y materiales inspirados en la protagonista de los libros Dominga habla sola, de Elisabeth Justicia.

Este día, comenzará con una charla dedicada a los recursos disponibles a través del Área de Servicios Sociales, y continuará con una muestra de viñetas que buscan dar visibilidad a la tercera edad.

El final del curso se celebrará el viernes 19 en el parque de San Antonio, con un día de convivencia y salud comunitaria que comenzará con una ruta de interpretación medioambiental, titulada 'Habitar la naturaleza, fortalecer el vínculo'. Para participar en esta ruta, es necesario inscribirse, con carácter gratuito, del 1 al 5 de junio, en el Centro Jesús Jiménez Bustos.

Continuará la mañana con un taller de movimiento y baile a cargo de Inmaculada del Caso, voluntaria del programa 'Ávila Contigo', y con una actividad de improvisación dancística, impartida por el bailarín abulense Javier del Real, para finalizar con un concierto de la coral abulense Amicus Meus y una comida de convivencia.

Esta programación se completará con una muestra que, del 8 al 12 de junio, se exhibirá en el Centro de Mayores Jesús Jiménez Bustos, que llevará por título 'El arte de nuestras manos', como testimonio vivo de la capacidad de aprendizaje y superación de las personas mayores.

La exposición, así, incluirá una selección de trabajos y obras realizados por participantes en las diferentes actividades del programa 'Ávila Contigo'. Toda la información estará disponible en la web municipal y en el centro Jesús Jiménez Bustos.