Ayuntamiento reclama al Gobierno de España que impulse la reactivación de la búsqueda del burgalés Juan José Mutilba

BURGOS 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha remitido esta mañana sendas cartas al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para solicitar la "implicación activa" del Gobierno ante la paralización de la búsqueda del empresario burgalés Juan José Mutilba, desaparecido desde el pasado 18 de agosto tras caer al mar Jónico mientras realizaba, junto a su esposa, una travesía en su velero entre Siracusa y Grecia.

La decisión de las autoridades italianas de paralizar las labores de búsqueda ha generado una "enorme preocupación" en Burgos y, especialmente, en la familia de Juan José Mutilba, que mantiene la esperanza de poder localizarle, señala el Consistorio a través de un comunicado.

Ante esta nueva situación, la alcaldesa reclama al Gobierno de España que "intensifique" sus gestiones para favorecer la reactivación de la búsqueda y que ponga a disposición de las autoridades responsables "todos aquellos medios y capacidades que puedan contribuir a incrementar las posibilidades de encontrar al empresario burgalés".

Cristina Ayala explica que, tras mantener contacto con el hijo de Juan José Mutilba, Sergio, ha podido conocer de primera mano "la angustia" que atraviesa la familia y considera que, ante la paralización de los trabajos, todas las administraciones "deben redoblar sus esfuerzos y hacer cuanto esté a su alcance mientras exista una posibilidad de localizarle".

En la carta dirigida al ministro de Asuntos Exteriores, la alcaldesa solicita que el Gobierno de España "refuerce de manera urgente" los contactos con el Gobierno de Italia y con las autoridades responsables de la operación, "con el objetivo de favorecer la reactivación de las labores de búsqueda y garantizar la máxima coordinación entre ambos países".

Asimismo, reclama que España se sume "activamente" a estos trabajos y que, dentro de las "posibilidades" del Estado, ponga a disposición de las autoridades italianas "todos los medios y recursos que puedan contribuir a ampliar o reforzar la operación".

Por su parte, en la misiva remitida al ministro del Interior, Cristina Ayala solicita que se activen "todos aquellos medios, recursos y capacidades del Estado español" que puedan contribuir a la búsqueda de Juan José Mutilba, siempre en coordinación con las autoridades italianas responsables de la operación.

La alcaldesa reclama además al Ministerio del Interior que mantenga una comunicación y coordinación "permanente" con las autoridades italianas y que realice las gestiones necesarias "para que la búsqueda pueda reactivarse y mantenerse mientras exista una posibilidad de localizar al empresario burgalés".

Cristina Ayala reconoce la "complejidad" de una operación de estas características y el esfuerzo realizado hasta ahora por las autoridades italianas, pero considera que la paralización de los trabajos "hace más necesaria que nunca la implicación de España para tratar de reactivar la búsqueda y reforzarla con todos los medios que estén a su alcance".

"En estos momentos, todas las administraciones debemos hacer cuanto esté a nuestro alcance para ayudar a una familia que atraviesa una situación de enorme dolor. Ante la paralización de la búsqueda, España debe redoblar sus esfuerzos y poner todos los medios posibles al servicio de un objetivo común: encontrar a Juan José Mutilba", señala la alcaldesa en su carta.

PENDIENTES DE LA EVOLUCIÓN

Desde el Ayuntamiento de Burgos se seguirá "muy pendiente" de la evolución de este caso y en contacto con la familia de Juan José Mutilba, a la que Cristina Ayala ha trasladado su "apoyo, solidaridad y cercanía en estas circunstancias".

La regidora burgalesa confía en que el Gobierno de España "atienda esta petición, intensifique las gestiones ante las autoridades italianas y contribuya, con todos los medios que sean posibles, a reactivar la búsqueda de Juan José Mutilba".