El Ayuntamiento de Salamanca se adhiere a la declaración de la FEMP con motivo del Día del Orgullo LGTBI. - AYUNT. DE SALAMANCA

SALAMANCA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado en la mañana de este viernes la moción presentada por el Grupo Municipal Popular para la adhesión a la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, lo que reafirma el compromiso de la ciudad con la igualdad, la diversidad y el respeto a los derechos fundamentales, como apunta el texto de la moción.

La declaración institucional de la FEMP, aprobada por unanimidad en su Junta de Gobierno el pasado 9 de junio, subraya que "como cada 28 de junio, las entidades locales se suman a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI", lo que recuerda la importancia de defender la igualdad real y efectiva y de fortalecer una convivencia democrática basada en el respeto, la libertad y la dignidad.

El texto destaca también que nuestros pueblos y ciudades "deben ser lugares en los que cada persona pueda desarrollar libremente su proyecto de vida", lo que pone de relieve el papel esencial de los ayuntamientos en la creación de espacios seguros y respetuosos, añade la moción a la que ha accedido Europa Press. La declaración insiste en la necesidad de impulsar políticas públicas que fomenten la igualdad de trato, la protección de los derechos humanos y la prevención de cualquier forma de discriminación.

El Consistorio salmantino ha subrayado que mantiene desde 2023 un convenio de colaboración con la Asociación Iguales, a través del cual se ofrece atención, información y asesoramiento sobre los derechos del colectivo LGTBI, así como apoyo psicológico a quienes lo necesiten. Este convenio refleja la voluntad municipal de promover entornos seguros y de acompañar a las personas que puedan enfrentarse a situaciones de discriminación.