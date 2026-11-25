El Ayuntamiento de Salamanca adjudica las obras del corredor verde alrededor de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela por 300.000 euros. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado las obras de la primera fase del gran corredor verde alrededor de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela que dará continuidad a las actuaciones realizadas en la ribera del Tormes, así como por el Ayuntamiento de Cabrerizos a lo largo del cauce del río y por el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes en la Isla del Soto.

El Consistorio ha recordado que fue la Diputación de Salamanca con la construcción de las primeras instalaciones en la década de los años 80" la que dio el primer impulso a la zona y después, el propio Ayuntamiento desarrolló la Ciudad Deportiva que constituye "una zona recreativa y un pulmón verde ejemplo del nuevo modelo de ciudad que demanda la sociedad a raíz de la pandemia de Covid- 19, con espacios amplios y saludables".

Con un presupuesto de 295.821,03 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, el proyecto transcurre íntegramente por el término municipal de Salamanca y comprende el tramo del Camino del Río Primera entre la avenida de La Aldehuela, junto al acceso a la pista cubierta de atletismo, y la rotonda ya construida en el Camino de los Frailes, tal y como han señalado desde el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Los trabajos consistirán en la construcción de un vial con una calzada bidireccional para vehículos, un carril bici y una acera peatonal, todo ello con su correspondiente red de saneamiento y drenaje.

El entronque con la avenida de la Aldehuela se realizará a través de una rotonda que permita el cambio de sentido de vehículos largos como autobuses y camiones.

A mayores, para mejorar la seguridad vial tanto de las personas usuarias del próximo párking de autocaravanas como de quienes acceden con sus vehículos hasta el aparcamiento gratuito en superficie para desplazarse después hasta la Ciudad Deportiva o hasta el Recinto Ferial, se construirá una acera entre las rotondas habilitadas en el Camino de Los Frailes y la avenida de La Aldehuela.

Estas obras tendrán continuidad posteriormente en el tramo del Camino del Río Primera entre la pista cubierta de atletismo y la ribera del río Tormes, a través de los términos municipales de Cabrerizos y Salamanca.