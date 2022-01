El Ayuntamiento de Salamanca aprueba un presupuesto de 166,8 millones de euros con los votos a favor de PP y Cs

SALAMANCA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado inicialmente el presupuesto municipal para 2022, que asciende a 166.780.580 euros, con los votos a favor de los grupos que conforman el equipo de Gobierno, PP y Ciudadanos, en contra de PSOE y las ediles de Podemos e Izquierda Unida, y la abstención del concejal no adscrito, Ricardo Ortiz.

Según el concejal de Hacienda, Régimen Interior y Contratación, quien al inicio de la sesión ha expuesto las cuentas y luego ha intervenido también como portavoz del Grupo Popular, se trata de un documento para "coger impulso decidido hacia adelante", con líneas de trabajo que "parten de las fortalezas de la ciudad" para "utilizarlas como palancas" y que "se vuelvan en la protección de las familias, especialmente de las que se encuentran en situación de vulnerabilidad".

El presupuesto, a la espera de fondos adicionales como los llegados desde Europa según han reseñado Rodríguez y el edil de Ciudadanos, Juan José Sánchez, se sitúa por debajo de los 181 millones del pasado ejercicio, que fue "histórico" para hacer frente a los efectos de la pandemia, y se incrementa en ocho millones de euros respecto a las últimas cuentas de prepandemia.

Rodríguez también ha incidido en el interés municipal por la recuperación económica del tejido productivo, mediante el apoyo a la generación de riqueza y de empleo, la apuesta por los sectores estratégicos, como la hostelería, el comercio o la enseñanza del español, el impulso a la nueva industrialización vinculada al talento de las universidades, el desarrollo logístico y la creación de más espacios verdes.

Según el equipo de Gobierno, con estas cuentas, está previsto que el consistorio acuda a un préstamo de 8,7 millones de euros en este 2022, con lo que el capital vivo de la deuda a finales de 2022 será de casi 77,5 millones de euros y la ratio de endeudamiento del 49,6 por ciento.

Una deuda y una ratio de endeudamiento que, ha avanzado, la entidad local espera reducir sobre las previsiones iniciales una vez que se conozca el superávit de 2021, del que utilizará "parcialmente" para sustituir el préstamo como fuente de financiación de inversiones.

OPOSICIÓN

El portavoz del Grupo Socialista, José Luis Mateos, ha criticado un documento que "llega tarde", que permitirá al equipo de Gobierno "reincidir en los errores" y que son "asintomáticos", además de que, ha añadido, desaprovechan la "oportunidad" de tomar "decisiones inteligentes y audaces" para rentabilizar el incremento de transferencias desde el Gobierno de España y los fondos europeos.

En cuanto, al Grupo Mixto, la edil de Izquierda Unida, Virginia Carrera, ha lamentado que el texto "llega tarde, no es nuevo y carece de compromiso", además de criticar la "falta de seriedad" cada año por las ejecuciones que luego "se alargan" o "no se inician". Asimismo, Carrera ha presentado un bloque de alegaciones, que no ha salido adelante al contar con el rechazo de PP y Ciudadanos y la abstención de PSOE y no adscrito.

Por su parte, la concejal de Podemos, Carmen Díez, tras insistir en la posibilidad de remunicipalizar servicios "básicos" como el transporte, la limpieza viaria o el agua, ha criticado el presupuesto y ha alertado de que el de 2021 se cerrará con "una importante cantidad de dinero sin ejecutar" en proyectos anunciados.

Finalmente, el edil no adscrito, Ricardo Ortiz, se ha abstenido por un presupuesto que se sitúa en "un camino que es bueno", pero también ha criticado "partidas que no llegan y otras que no se ejecutan" en los últimos años o la planificación o la "transparencia" del equipo de Gobierno en ámbitos tales como Turismo, donde, según sus palabras, no se publican los contratos menores desde julio del pasado año.

LÍNEAS DEL PRESUPUESTO

En relación con las medidas que contiene el presupuesto, contempla entre otras 4,3 millones de euros dirigidos al fomento del emprendimiento y a ayudas a la obtención de liquidez por parte de las empresas y para su adaptación a las circunstancias sanitarias, así como las acciones enfocadas a potenciar el sector cultural.

En inversiones, según los datos del Ejecutivo municipal, estima 32,4 millones de euros, en las que ha sumado las que corresponden al Ayuntamiento, a Zaldesa y al Patronato Municipal de la Vivienda.

Los presupuestos contemplan unos 6,8 millones de euros a la finalización de las obras de urbanización de suelo industrial del sector Peña Alta, al inicio de las obras de la Plataforma Intermodal, y a la urbanización de más suelo industrial en los terrenos ubicados frente a Mercasalamanca.

Por otro lado, destinan unos diez millones de euros a los proyectos de la EDUSI Tormes+ y al proyecto LIFE Ruta de la Plata; 2,1 millones de euros de dinero municipal para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones; así como 3,7 millones de euros para actuaciones de rehabilitación y regeneración urbanas.