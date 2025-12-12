El Ayuntamiento de Salamanca aprueba el presupuesto para 2026, que crece un 5,43% para superar los 210 millones

SALAMANCA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado este viernes inicialmente el proyecto de presupuesto municipal para el ejercicio 2026, unas cuentas que crecen un 5,43 por ciento respecto a 2025, hasta los 210.346.983,66 euros. Las cuentas vienen marcadas por la congelación de los cinco impuestos municipales por duodécimo año consecutivo, extendida a la mayoría de las tasas y precios públicos, como también ha aprobado el pleno del Ayuntamiento.

Tal y como ha indicado el equipo de Gobierno del Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press, el presupuesto "consolida la estrategia de diversificación y creación de empleo con una dotación de 3.601.611 euros para la promoción turística y gastronómica, la proyección de Salamanca como ciudad del español, de congresos y Patrimonio de la Humanidad".

A ello se suman 1.986.726 euros para facilitar el acceso al mercado de trabajo de personas con especiales dificultades desde el Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) y 4.657.758 euros en contratos reservados a Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción Social, han añadido.

La Sociedad de Turismo, Comercio y Promoción Económica destina 1.910.000 euros a emprendimiento, formación e innovación empresarial, lo que presente impulsar la transferencia de conocimiento a los sectores productivos, como han indicado desde el Consistorio salmantino. Paralelamente, se refuerzan los programas de fomento, retención y atracción del talento y la puesta en marcha de la Casa de la Ciencia, con una dotación de 1.175.000 euros.

En la nueva industrialización ligada a Salamanca Tech, se consignan 5.016.000 euros para el Puerto Seco (obras ya adjudicadas para operar con graneles) y, a través de Zaldesa, se financian 8.347.489 euros para urbanizar 244.092 metros cuadrados de suelo industrial.

Además, se prevén 1.530.872 euros para el centro tecnológico en el antiguo albergue Lazarillo (dentro del proyecto TRUST) y 805.950 euros para el de la Casa de la Juventud de Garrido (dentro de CoNEcta Salamanca), lo que consolida una red municipal de espacios para el talento y el emprendimiento, como han subrayado desde el Ayuntamiento. E

l principal objetivo de estas cuentas es "seguir mejorando la calidad de vida de los salmantinos sin dejar a nadie atrás. Con este propósito, el 57,37 por ciento del presupuesto está destinado al gasto social en sentido amplio", han indicado desde el equipo de Gobierno municipal.

Para conciliación, se incrementa la financiación de ludotecas y Escuelas Infantiles hasta 3.005.641 euros (+38,2 por ciento). En dependencia, se destinan 8.798.171 euros a ayuda y comida a domicilio (+770.896 euros; +9,6 por ciento) y se refuerzan los programas para mayores -Salamanca Acompaña, Edades y Vida Independiente- con 1.958.650 euros (+6,7 por ciento). Asimismo, se suman 2.669.605 euros para protección social de personas y familias vulnerables y se eleva un 13 por ciento -hasta 4.476.987 euros- el apoyo a más de 120 entidades y asociaciones.

En materia de vivienda, a través del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo, se consignan 2.328.357 euros para rehabilitación (eficiencia y accesibilidad) y 2.385.709 euros para concluir 55 viviendas de alquiler protegido en el barrio de Pizarrales y la construcción de 33 más en la calle de La Radio, con al menos 222 plazas de aparcamiento.

El Ayuntamiento "garantiza servicios públicos de calidad y el refuerzo del empleo asociado a su prestación". La partida de personal crece un 2,67 por ciento hasta 1.296.347 euros y con 74.487.879 euros se sostiene la actividad esencial de los contratos de limpieza y recogida de basura, mantenimiento de alumbrado y zonas verdes, conservación de viales, señalización y gestión del tráfico, piscinas, escuelas infantiles, ayuda y comida a domicilio y transporte urbano, entre otros.

Para infraestructuras en los barrios, se destinan 19.475.492 euros (+18,68 por ciento), que ascienden a 31.224.689 euros al incorporar el esfuerzo del Patronato de la Vivienda y Zaldesa, y llegan a 35.871.351 euros con los fondos europeos.

REPUNTE DE LOS INGRESOS CORRIENTES

El Ayuntamiento ha asegurado que el crecimiento del presupuesto está ligado al repunte de los ingresos corrientes (+7.805.761,17 euros, +4,22 por ciento) y los ingresos de capital (+2.839.449,72 euros, +26,9 por ciento). Los ingresos propios se mantienen estables gracias a la congelación por duodécimo año consecutivo de impuestos--el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), la plusvalía, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), el impuesto sobre actividades económicas (IAE) y el impuesto sobre los vehículos--y de la práctica totalidad de tasas y precios públicos.

Desde el equipo de Gobierno han indicado que el proyecto de presupuestos prevé una operación de crédito por 4.608.870 euros, equivalente a la amortización del ejercicio. En coherencia con ejercicios anteriores, han asegurado, se deja abierta su no formalización si el superávit de 2025 permite sustituirla para financiar inversiones.

Con su eventual cómputo, la deuda municipal a 31 de diciembre de 2026 se sitúa en 64.855.340,63 euros y la ratio de endeudamiento sobre ingresos corrientes se fija en el 35,11 por ciento, niveles que garantizan la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento.