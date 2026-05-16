El Ayuntamiento de Salamanca atendió el año pasado a 227.449 contribuyentes, un 58,62% más respecto a 2024

SALAMANCA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación (OAGER) del Ayuntamiento de Salamanca atendió en 2025 a 227.449 contribuyentes, principalmente a través de su renovada sede electrónica, lo que supone un 58,62 por ciento más respecto al ejercicio anterior.

La puesta en funcionamiento en enero de 2024 de la nueva Sede Electrónica del OAGER ha supuesto un "gran avance" en la relación con los contribuyentes, colaboradores y profesionales, lo que ha permitido consolidar la tendencia hacia la atención telemática ya iniciada desde hace años e impulsada notablemente desde la pandemia de Covid, según ha destacado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

De esta forma, se pone de manifiesto que la modernización del OAGER "cumple con creces" el objetivo de simplificar y facilitar el acceso, con un entorno "más atractivo y cercano", a todos los tipos de contribuyentes.

Prueba de ello, ha señalado el Ayuntamiento, es el mantenimiento de las certificaciones que cumplen los estándares internacionales tanto en el ámbito de la calidad como en el de seguridad de la información.

Destaca al incremento de interacciones de los contribuyentes con los dos Chatbot que tiene implementados el OAGER en su página web, un 6,5 por ciento más, hasta un total de 18.439 interacciones.

Por una parte, un Chatbot interactivo es gestionado por personal de atención al contribuyente en días laborables de 8.00 a 20.00 horas, y por otra, un Chatbot automatizado, que utiliza inteligencia artificial para atender las consultas formuladas por los ciudadanos fuera del horario anterior.

Esta atención telemática, que brinda a los contribuyentes la posibilidad de realizar sus gestiones de forma cómoda y eficaz, las 24 horas del días, los 365 días del año, se complementa con la atención telefónica de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 horas (44.298 llamadas atendidas el año pasado) y con el buzón del contribuyente a través de la sede electrónica (6.905 consultas recibidos).

Junto a la atención telemática y telefónica, el OAGER atiende presencialmente y de forma especial a los contribuyentes que tienen determinadas dificultades en la utilización de otros canales telemáticos, como son principalmente las personas mayores.

Esta atención se presta desde el punto de información situado en la calle Espoz y Mina con la plaza de la Libertad y desde el Centro Municipal Integrado Victoria Adrados. El año pasado hubo 9.622 atenciones presenciales, un 44,7 por ciento más respecto al ejercicio anterior.