Ayuntamiento de Salamanca aumenta hasta los 81.000 euros las ayudas para proyectos de cooperación al desarrollo en 2026

La concejala de Familia e Igualdad, Myriam Rodríguez, junto a los representantes de los proyectos de cooperación al desarrollo ejecutados con las ayudas municipales. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

VALLADOLID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca aumenta en 6.000 euros las ayudas para proyectos de cooperación al desarrollo, hasta llegar a 81.000 euros en la convocatoria de 2026, según ha informado la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez.

Así lo ha señalado en la apertura de la exposición en el Centro Municipal Integrado (CMI) Julián Sánchez 'El Charro' de los diez proyectos de cooperación al desarrollo ejecutados con las ayudas económicas municipales a ONG durante el año 2025.

Esta muestra podrá visitarse hasta el 24 de mayo, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Posteriormente, recorrerá otros espacios municipales de la ciudad como los centros Vistahermosa (del 26 de mayo al 30 de junio), Victoria Adrados (del 1 de julio al 3 de agosto) y Trujillo (del 4 al 30 de agosto).

Según ha explicado durante la apertura de la exposición la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, a través de paneles con fotografías, la ciudadanía podrá comprobar la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca en la financiación de proyectos de cooperación.

En este contexto, el Consisotiro ha señalado que se concede especial preferencia a los proyectos que se desarrollan en países empobrecidos que cuenten con Índices de Desarrollo Humano (IDH) menor, así como los países empobrecidos donde exista una situación manifiesta de desigualdad social o violencia extrema. También aquellos con los que existan relaciones de tipo histórico, social y cultural.

Asimismo, tienen prioridad los proyectos que se dirigen a la consecución real y efectiva de la igualdad de oportunidades, a la integración social, al aumento de las capacidades de las mujeres, así como aquellos que se destinan a los sectores más vulnerables de la población.

De este modo, el primer proyecto expuesto, de la Asociación Mundial para la Ayuda de los Pueblos Necesitados (AMAP), se desarrolló en Uganda para fortalecer el derecho a la educación de calidad y la mejora de la empleabilidad de jóvenes refugiados del distrito de Yumbe.

El segundo proyecto, de Salamanca Acoge, se desarrolló en El Salvador para promocionar la producción caprina en la comunidad Platanares del distrito de Jutiapa, mientras l tercer proyecto, de Delwende al servicio de la vida, se realizó en Mozambique con la construcción de una cocina en un hogar para jóvenes en Furancungo.

El cuarto proyecto, de la Casa Escuela Santiago Uno, tuvo lugar en Marruecos para favorecer la escolarización en el poblado Tizgui y Ait Laaza.

El quinto proyecto, de Fundación Dilaya, se desarrolló en la República Democrática del Congo, para fortalecer la labor realizada por los centros de La Misericordia promoviendo los derechos de personas en situación de pobreza extrema del barrio Bipemba de Mbuji-Mayi.

El sexto proyecto, de Manos Unidas, se ejecutó en Haití para favorecer la seguridad alimentaria a través del agua, saneamiento y gestión territorial en Cerca la Source; el séptimo proyecto, de Cruz Roja Española, se realizó en Honduras para propiciar el acceso al agua segura y saneamiento en comunidades de Marcala, yl octavo proyecto, de Amycos, se desarrolló en Bolivia para dotar de sistemas de abastecimiento de agua potable a las comunidades quechuas de Pucara y Chomoco de Colomi.

El noveno proyecto, de Solidaridad Educación y Desarrollo, tuvo lugar en Honduras para favorecer la educación y la formación profesional de adolescentes en situación de riesgo social en Comayagua.

Finalmente, el décimo proyecto, de Arcores España, se desarrolló en Ecuador para favorecer la atención integral a madres jóvenes y prevenir la violencia sexual y el embarazo adolescente en Guamote.