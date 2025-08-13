El Ayuntamiento de Salamanca cierra parques y zonas arboladas por las fuertes rachas de viento

SALAMANCA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca, ante la alerta amarilla por tormentas que pueden ir acompañadas de fuertes rachas de viento, ha adoptado este miércoles una serie de medidas preventivas para garantizar la seguridad de los peatones, como el cierre de parques y zonas arboladas.

En concreto, desde la mañana de este miércoles se ha cerrado la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, el paseo del Camino del Río, el Parque de los Jesuitas, el Parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, el Huerto de Calixto y Melibea, el paseo central del Parque Picasso, la zona infantil y el entorno del cedro catalogado del Parque de La Alamedilla, el Paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y la zona arbolada del Jardín de los Gozos y las Sombras. También se cerrará la entrada a los Huertos Urbanos para usuarios.

Esta medida permanecerá activa hasta que las rachas de viento y las condiciones climatológicas adversas remitan y no supongan ningún riesgo para la población por caída de ramas, tal y como ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

El Consistorio ha recordado a los ciudadanos la importancia de extremar todas las precauciones que sean necesarias y protegerse del viento. Además, recomienda retirar elementos exteriores de terrazas, balcones y azoteas. Mientras, han añadido, los servicios municipales de Bomberos, Policía Local y Parques y Jardines están a pleno rendimiento para poder atender los avisos que pudieran registrarse.