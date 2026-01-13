El Ayuntamiento de Salamanca construirá un nuevo pabellón en Pizarrales para 1.600 espectadores con 11,5 millones

El Ayuntamiento de Salamanca destina 11,5 millones a la construcción de un nuevo pabellón en Pizarrales para 1.600 espectadores - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha destinado 11,5 millones de euros de fondos propios del Consistorio para la construcción de un nuevo pabellón polideportivo municipal en el barrio de Pizarrales, que tendrá un plazo de ejecución de la obra de 24 meses, y capacidad para 1.600 espectadores.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha destacado durante la presentación que se proyecta como una infraestructura "de primer nivel, versátil y polivalente", además que "no existe en Castilla y León nada con estas características".

Representantes del deporte salmantino han acompañado al regidor, a la concejala de Deportes, Almudena Parres, y de Fomento, Fernando Carabias, en la presentación del nuevo pabellón polideportivo municipal de Pizarrales, que será el número doce existente en la capital salmantina, ya que el compromiso del Equipo de Gobierno es "mejorar y ampliar la red de instalaciones", como ha indicado el primer edil.

Carbayo también ha subrayado que "en aproximadamente un mes" se firmará el proyecto, después "entrará inmediatamente en contratación" y cuando sea adjudicado, comenzarán a contarse 24 meses, por lo que la obra estará a disposición de los salmantinos aproximadamente en septiembre de 2028, ya que en el proyecto tiene incluido el equipamiento que supera los 700.000 euros sin IVA.

Este proyecto, ha subrayado el alcalde, "tenía un apartado concreto en el programa electoral" con el que concurrió a las elecciones y se construirá en la parcela existente entre las calles Obispo Sancho de Castilla y Carmen Martín Gaite.

El nuevo pabellón no solamente otorgará nuevos servicios deportivos a los usuarios, sino que "transformará esta zona de la ciudad", como ha destacado el primer edil.

DETALLES DEL PROYECTO

El nuevo espacio municipal contará con una cancha polideportiva central con una capacidad para 1.600 espectadores, además de otra pista polideportiva aneja.

Esta pista central se puede destinar a disciplinas como el baloncesto y el voleibol, y también dividirse, si es preciso, en dos campos de fútbol sala, de baloncesto o balonmano gracias a las gradas retráctiles.

Habrá además una pista multideportiva anexa con capacidad para 160 espectadores divisible a su vez, en otras tres pistas de baloncesto, voleibol y bádminton.

Los dos espacios diferenciados permiten simultanear tanto entrenamientos como competiciones deportivas, especialmente de deporte escolar y deporte federado de base.

La pista principal se ha diseñado de tal manera que pueden entrenar hasta dos equipos de fútbol sala o dos de baloncesto a campo entero diferenciando los terrenos con una cortina separadora.

En la pista anexa, también se pueden simultanear entrenamientos de diferentes disciplinas gracias a ese mismo elemento separador. Lo mismo ocurrirá en el momento de la competición, donde esas cortinas y la versatilidad de la instalación brindarán la posibilidad de compaginar competiciones de deporte escolar y deporte base provincial o autonómico.

Para dar más polivalencia al espacio, contará también con un gimnasio y salas de actividades físico-deportivas para alumnos, que puedan acoger la práctica de pilates yo yoga, por ejemplo.

La instalación se completará con una cafetería, un gimnasio de 200 metros cuadrados totalmente equipado y una sala polivalente de 150 metros cuadrados donde se podrán celebrar actividades dirigidas como las que ofrece el Ayuntamiento para adultos de mantenimiento físico, pilates o yoga e incluso actividades virtuales.

Por otra parte, se va a aprovechar este proyecto para intervenir en toda la parcela de 14.768 metros cuadrados dotándola de un área verde que ocupará una superficie de 4.550 metros cuadrados en el que se plantarán 109 árboles y 1.870 arbustivas.

Además, se proporcionará a la zona un nuevo aparcamiento para 80 vehículos y se construirá una pista polideportiva exterior para la práctica del baloncesto y del fútbol sala, entre otros deportes, ha indicado el primer edil.