Ayuntamiento de Salamanca construirá un nuevo parque junto a la Policía Local dedicado a la educación vial

Nuevo parque de tráfico en Salamanca. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado que ya tiene en licitación las obras de construcción de un parque de educación vial junto a las dependencias de la Policía Local, lo que da cumplimiento a una de las peticiones realizadas por el Consejo de Participación de la Infancia y la Adolescencia.

Este parque servirá para que escolares y personas mayores de la ciudad puedan recibir "conocimientos sobre seguridad vial y ponerlos en práctica", como han indicado desde el Consistorio salmantino en un comunicado recogido por Europa Press.

En una parcela en la parte norte y oeste del solar con una superficie aproximada de unos 3.400 metros cuadrados se construirá un circuito con un firme compuesto por 20 centímetros de zahorra y cinco de mezcla bituminosa en caliente en capa de rodadura confinado por bordillos remontables.

En la zona norte del recinto, junto a la calle Arias Pinel y adosado al cerramiento de bloques exterior, se proyectan tres filas de gradas confinadas lateralmente por dos tramos de escaleras que permiten acceder a los niveles superiores.

Las gradas se proyectan mediante módulos prefabricados de hormigón, que se apoyarán sobre una solera de hormigón armada, que a su vez se apoyará sobre el terreno ataluzado y compactado.

El proyecto incluye la plantación de arbolado y arbustiva, con su correspondiente riego, y la instalación de alumbrado energéticamente eficiente.

BUSES GRATUITOS

Por otro lado, este martes 22 de septiembre, Día Sin Coches, los autobuses urbanos han sido un año más gratuitos. Por la tarde, a las 18.30 horas el Parque Elio Antonio de Nebrija acoge la representación de la obra titulada 'Los transportes del profesor Katiusko' a cargo de la compañía Kamaru.

Además, los concejales de Tráfico, Ángel Molina, y de Medio Ambiente, María José Coca, han visitado la actividad de educación vial para escolares organizada con la Policía Local y con la colaboración de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Salamanca ha recordado que ha implementado un nuevo sistema de señalización horizontal en los pasos de peatones situados en el entorno de centros escolares y centros de educación especial, dentro de las actuaciones que viene desarrollando el Consistorio para reforzar la seguridad vial en los itinerarios escolares.

Se trata de una señalética pintada sobre la primera barra blanca de los pasos de peatones, mediante pictogramas que recuerdan a los peatones las acciones que deben realizar antes de cruzar una vía: PARA, MIRA, VEHÍCULO PARADO y CRUZA.

"El objetivo es captar la atención del estudiante justo en el punto en el que debe detenerse, fomentando así conductas seguras incluso en aquellos casos en los que los vehículos no realicen la parada obligatoria", detalla el Consistorio.

Esta nueva señalización se suma al conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento de Salamanca lleva a cabo desde hace años en los entornos escolares "para garantizar la seguridad vial, con labores de vigilancia y control del tráfico en los horarios de entrada y salida, priorizando los centros situados en zonas de mayor densidad de circulación".

Entre estas actuaciones se encuentran la adaptación de itinerarios peatonales accesibles, la instalación de vallas de canalización de peatones, el refuerzo de la señalización horizontal y vertical, la reducción de los límites de velocidad y la creación de reservas de estacionamiento específico.