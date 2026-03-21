El Ayuntamiento de Salamanca da un "impulso histórico" a la naturalización de la ciudad con más de 32.000 árboles

SALAMANCA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Bosques, refrenda su compromiso con el incremento de la masa arbórea con la plantación de más de 32.000 ejemplares para contribuir a una ciudad "aún más saludable, adaptada al cambio climático" en un "impulso histórico" a la naturalización de la capital salmantina.

En la actualidad, las zonas verdes municipales suman más de 127.000 árboles y 55.000 arbustos, en torno a un 45 por ciento más que a comienzos de este mandato, repartidos por los más de 2,9 millones de metros cuadrados de zonas verdes municipales.

De esta forma, hay 20 metros cuadrados por habitante, más del doble de la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para vivir en un entorno saludable, según ha destacado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

A estas cifras hay que sumar la masa arbórea de la ribera del río Tormes, competencia de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), así como del campus universitario Miguel de Unamuno y de patios privados.

Por tanto, si se suman todas las zonas verdes del término municipal, en la actualidad hay más de un árbol por habitante, un "esfuerzo" que ha sido reconocido por el programa internacional 'Tree Cities of the World' 2024 y 2025, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Arborday Foundation, a través de la Asociación Arbocity en España, por su compromiso con sus árboles urbanos.

Este reconocimiento se suma al Premio Árbol concedido a Salamanca en el año 2022 por el Foro de las Ciudades de Madrid IFEMA por el fomento de los espacios naturales urbanos para favorecer la salud y el bienestar de los habitantes de la ciudad de manera sostenible.

Por último, el Ayuntamiento ha recordado que Salamanca es una de las ciudades con "mejor calidad del aire", según los datos oficiales de la Agencia Europea del Medio Ambiente.