Ayuntamiento de Salamanca duplica hasta los 20.000 el encargo de los pañuelos charros diseñados para fiestas

Pañuelos que se repartirán en las fiestas patronales de Salamanca. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha duplicado el encargo de los pañuelos charros conmemorativos de las Ferias y Fiestas 2026 ante el interés despertado desde su anuncio.

De este modo, frente a los 10.000 ejemplares previstos inicialmente, la institución repartirá finalmente 20.000 pañuelos de forma gratuita entre visitantes y vecinos.

Se trata de una iniciativa inédita en la ciudad que nace de la propuesta de una joven estudiante de Medicina, Ángela García Alaejos, y que se convierte desde este año en uno de los símbolos de las fiestas de la ciudad.

"El pañuelo es de color sangre de toro, en homenaje a la bandera de Salamanca, y luce bordados charros junto al nombre de la ciudad y el año 2026, coronado por un botón charro, uno de los emblemas más reconocibles de la provincia y elemento central del traje tradicional", tal y como ha subrayado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

La distribución de los 20.000 pañuelos arrancará el día 4 de septiembre, coincidiendo con el inicio de la Feria de Día, y se realizará mayoritariamente en las casetas de la propia feria.

Además, con motivo de la ampliación, también podrán recogerse durante la ofrenda floral a la Virgen de la Vega, el 7 de septiembre; en los diez centros municipales integrados; y en la Oficina municipal de Turismo. El reparto se mantendrá activo hasta agotar existencias en cada uno de los puntos habilitados.