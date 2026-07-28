Ayuntamiento de Salamanca duplica hasta los 20.000 el encargo de los pañuelos charros diseñados para fiestas

Pañuelos que se repartirán en las fiestas patronales de Salamanca.
Pañuelos que se repartirán en las fiestas patronales de Salamanca. - AYUNTAMIENTO
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 28 julio 2026 14:38
Seguir en

SALAMANCA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha duplicado el encargo de los pañuelos charros conmemorativos de las Ferias y Fiestas 2026 ante el interés despertado desde su anuncio.

De este modo, frente a los 10.000 ejemplares previstos inicialmente, la institución repartirá finalmente 20.000 pañuelos de forma gratuita entre visitantes y vecinos.

Se trata de una iniciativa inédita en la ciudad que nace de la propuesta de una joven estudiante de Medicina, Ángela García Alaejos, y que se convierte desde este año en uno de los símbolos de las fiestas de la ciudad.

"El pañuelo es de color sangre de toro, en homenaje a la bandera de Salamanca, y luce bordados charros junto al nombre de la ciudad y el año 2026, coronado por un botón charro, uno de los emblemas más reconocibles de la provincia y elemento central del traje tradicional", tal y como ha subrayado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

La distribución de los 20.000 pañuelos arrancará el día 4 de septiembre, coincidiendo con el inicio de la Feria de Día, y se realizará mayoritariamente en las casetas de la propia feria.

Además, con motivo de la ampliación, también podrán recogerse durante la ofrenda floral a la Virgen de la Vega, el 7 de septiembre; en los diez centros municipales integrados; y en la Oficina municipal de Turismo. El reparto se mantendrá activo hasta agotar existencias en cada uno de los puntos habilitados.

Contador

Contenido patrocinado