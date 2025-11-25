Ayuntamiento de Salamanca entrega las llaves de 48 viviendas de alquiler para personas mayores o con movilidad reducida

El alcalde en la entrega de llaves de las viviendas de alquiler. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha hecho entrega de las primeras llaves de la nueva promoción de 48 viviendas protegidas en alquiler, 48 trasteros y 52 plazas de garaje del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU) en el barrio Capuchinos para, entre otros colectivos, personas mayores o con movilidad reducida.

Ubicada en una parcela entre las calles Puebla de Sanabria, Maragatería y Villalpando, junto a un aparcamiento en superficie gratuito y una zona verde, el nuevo edificio de viviendas de alquiler cuenta con una inversión de 5.130.869,81 euros, de los que 1.923.600 proceden de financiación con fondos europeos NextGenerationEU, tras el convenio firmado con Ministerio y Junta.

"Con ellas damos satisfacción a una demanda que hay en nuestra ciudad, sobre todo de las personas mayores, pero también de personas jóvenes con problemas de movilidad reducida. Necesitamos viviendas accesibles, necesitamos viviendas colaborativas, es decir, que tengan espacios comunes donde se pueda convivir" ha subrayado el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo durante el acto de entrega de llaves.

"Este es el modelo que utilizamos en Victoria Adrados, que tiene una altísima valoración por parte de los usuarios" ha asegurado el primer edil.

En esta promoción, además, se han reservado viviendas para jóvenes menores de 36 años que acrediten movilidad reducida.

En este sentido, el alcalde ha recordado que el 30 por ciento de las 326 viviendas de alquiler habilitadas por el Ayuntamiento en los últimos años están reservadas, de manera exclusiva o con carácter preferente, para jóvenes.

De hecho, actualmente se ultima la construcción de una promoción de 55 viviendas en la calle Obispo Sancho de Castilla del barrio Pizarrales.

Los alquileres que se van a pagar en esta promoción están entre los 315 y los 350 euros, "son rentas muy asequibles, sobre todo para los alquileres que se manejan hoy en el mercado", ha reconocido el primer edil salmantino.

PRÓXIMOS PROYECTOS.

El próximo proyecto del Ayuntamiento en este sentido será un edificio de 33 viviendas en el Túnel de la Televisión. Esta promoción tiene "una particularidad, va a contar con muchas plazas de aparcamiento, van a ser unas 222 plazas en una zona tensionada", ha explicado el alcalde.

García Carbayo ha añadido que esperan tener redactado "dentro de poco" este proyecto y empezar la construcción probablemente en el segundo semestre del próximo año.

En cuanto a otras construcciones de viviendas colaborativas, García Carbayo ha asegurado que desde el Ayuntamiento se ha pedido al Ministerio de Defensa "la cesión del solar que hay al lado de El Corte Inglés, en la calle Víctimas del Terrorismo".

"Recordarán que en su día el Gobierno de España ofreció la cesión de terrenos del Ministerio de Defensa a los ayuntamientos para el desarrollo de los fines propios de las corporaciones locales y, por eso, hemos querido aprovechar esta oportunidad, pero no tenemos respuesta" ha lamentado el alcalde.