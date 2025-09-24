El Ayuntamiento de Salamanca inicia las obras de urbanización en el barrio Blanco con una inversión de 1,1 millones

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, durante su visita a las obras del barrio Blanco. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha comenzado las obras de urbanización de la avenida de Salamanca en el barrio Blanco de la capital, en el tramo comprendido entre las calles Santa Rita, Regato del Anís y Río Jordán, dentro de la denominada Unidad de Acción número 2 del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) 7 del Plan General de Ordenación Urbana, con un presupuesto de adjudicación de 1.105.561 euros.

En este marco, el alcalde, Carlos García Carbayo, ha visitado los trabajos y ha explicado que, en una primera fase, se acometerá el derribo de las últimas naves de la zona, tras lo cual se ejecutará la pavimentación de calles, la renovación de 291 metros de tuberías de abastecimiento de agua y cerca de 350 metros de la red de saneamiento, así como la sustitución de una treintena de luminarias por otras más eficientes.

El proyecto contempla la creación de unas 60 plazas de estacionamiento y una nueva calle peatonal paralela a la avenida de Salamanca, que dispondrá de un área central de descanso con banco modular en forma de U.

Asimismo, se urbanizará una nueva zona ajardinada de 3.361 metros cuadrados con riego automático, en la que se plantarán 53 árboles alineados y diferentes especies arbustivas.

La actuación dará continuidad al bulevar verde de la avenida de Salamanca, donde ya se han remodelado zonas infantiles y deportivas, además de habilitar un espacio con aparatos biosaludables en el parque de San Juan Bosco y una nueva área canina en los Jardines de San Enrique de Ossó.

El PERI 7 incluye también la ordenación urbanística de la zona que permitirá, junto con una parcela situada en la calle Nazaret, la construcción de hasta 108 viviendas, de las que al menos un 10 por ciento serán de carácter público a través del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (Pmvu).

Esta intervención se suma a otras actuaciones desarrolladas en el barrio Blanco durante el actual mandato, con una inversión superior a dos millones de euros, según un comunicado del Consistorio recogido por Europa Press.

Entre ellas destacan la renovación de las calles Santa Rita, Misión y Rocinante, con mejoras en accesibilidad, soterramiento de infraestructuras, nuevas redes de saneamiento y abastecimiento, así como alumbrado eficiente para reducir el consumo y la contaminación lumínica.

Además, se han renovado 940 metros de tuberías de abastecimiento en las calles Alfareros, Marineros y Profesor Lucas, y se han habilitado plazas de estacionamiento en la calle Río Ebro para facilitar la entrada y salida de escolares del CEIP Gran Capitán.