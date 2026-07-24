Ayuntamiento de Salamanca inicia la renovación de dos kilómetros de tuberías en 15 calles con un presupuesto de 730.000

El alcalde y la concejala de Medio Ambiente, en su visita a las obras. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado en el Camino de las Aguas, entre el paseo del Rollo y la calle Jorge Ibor, y entre las calles Villaviciosa y Quintero las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en los barrios de la ciudad para prevenir la rotura de tuberías y mejorar la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos.

Se trata de una de las quince calles de los barrios Prosperidad, Blanco y Puente Ladrillo cuyas tuberías se renovarán durante las próximas semanas con una inversión total en torno a 730.000 euros.

En el caso de los barrios Blanco y Puente Ladrillo, las obras están cofinanciadas en casi un 80 por ciento por la Junta de Castilla y León a través del Fondo de Cooperación Económica Local General de la Consejería da la Presidencia.

En total, son dos kilómetros del Camino de las Aguas en Prosperidad; la calle Nueva Guinea en Puente Ladrillo; y las calles San Luis Gonzaga, Santa Tecla, Santa Bárbara, San Ignacio de Loyola, San Lucas, San Roque, Nazaret, Belén, San Felipe, Santa Inés, Buen Pastor, Regato del Anís y San Pascasio en el barrio Blanco.

En todas ellas se incluye la renovación de las acometidas domiciliarias y la instalación de bocas de riego, hidrantes contraincendios, ventosas cuando resulte necesario, así como pozos de limpia y desagüe.

El alcalde, Carlos García Carbayo, que ha realizado una visita a las obras junto a la concejala de Medio Ambiente, María José Coca, ha recordado que antes de final de año se renovarán otros dos kilómetros de tuberías de 20 calles de los barrios Pizarrales, Garrido, San Cristóbal, San Esteban y Fontana, actualmente en proceso de contratación con un presupuesto base de licitación total de 652.095,24 euros.

Y en la actualidad se acomete la renovación de tuberías en la calle Libreros y en el barrio La Vega.