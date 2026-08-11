Ayuntamiento de Salamanca inicia la renovación de tuberías de abastecimiento de agua en 13 calles del barrio Blanco

Renovación de tuberías. - AYUNTAMIENTO

SALAMANCA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado las obras de renovación de 1.155 metros de tuberías en trece calles del barrio Blanco, con una inversión total en torno a 420.000 euros, cofinanciada en un 80 por ciento por la Junta a través del Fondo de Cooperación Económica Local General de la Consejería de Presidencia.

En concreto, se renovarán las tuberías de las calles San Luis Gonzaga, Santa Tecla, Santa Bárbara, San Ignacio de Loyola, San Lucas, San Roque, Nazaret, Belén, San Felipe, Santa Inés, Buen Pastor, Regato del Anís y San Pascasio en el barrio Blanco.

En todas ellas se incluye la renovación de las acometidas domiciliarias y la instalación de bocas de riego, hidrantes contraincendios, ventosas cuando resulte necesario, así como pozos de limpia y desagüe, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

Antes de final de año se renovarán las tuberías de otras 21 calles de los barrios Puente Ladrillo, Pizarrales, Garrido, San Cristóbal, San Esteban y Fontana. Y en la actualidad se acomete la renovación de tuberías en la calle Libreros, el Camino de las Aguas y en el barrio La Vega.

De esta forma, la renovación de tuberías ejecutada y comprometida durante el actual mandato supera los 20 kilómetros de longitud en 110 calles, dando continuidad al periodo entre 2019 y 2023, cuando se renovaron cerca de 21,5 kilómetros de tuberías en 106 calles de la ciudad.

Por tanto, este mandato ya se ha batido el récord histórico en el número de calles que tendrán renovadas redes de abastecimiento de agua y con los proyectos previstos para 2027 también se batirá el récord histórico de un mandato municipal en el número de kilómetros renovados.

La renovación de la red de abastecimiento de agua no sólo permite reducir las averías y aumenta en dieciséis años la vida útil de las tuberías, sino que también, a través del sistema de Gestión Activa de Presiones, se propicia un importante ahorro en la producción de agua.

Desde la puesta en marcha del GAP en 2017, el ahorro neto total es superior a 20,5 millones de metros cúbicos, una cantidad que equivale al consumo de agua de toda la ciudad de Salamanca durante trece meses.

Por su parte, las averías fueron en el primer semestre de 2026 un 37 por ciento menos que en el mismo periodo de 2025 y un 62 por ciento menos respecto al año 2017.