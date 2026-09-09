Ayuntamiento de Salamanca invierte 168.900 euros en la creación de dos campos de fútbol en el complejo Rosa Colorado

Plano de los campos de entrenamiento. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Fomento del Ayuntamiento de Salamanca ha dictaminado este miércoles favorablemente sobre el proyecto de creación de dos campos de entrenamiento de fútbol en el complejo deportivo Rosa Colorado (Sindical), así como la mejora de la iluminación y la videovigilancia en la zona, con un presupuesto base de licitación de 168.859,96 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Los trabajos permitirán transformar las antiguas pistas de baloncesto y fútbol sala colindantes a la avenida Ruta de la Plata, construidas décadas atrás en hormigón, en campos de entrenamiento de fútbol mediante la colocación de césped sintético.

También se acondicionará el vallado perimetral y se colocará una nueva malla para mejorar la seguridad del entorno.

Estas mejoras en el complejo deportivo Rosa Colorado se suman a las obras de renovación integral de las tres pistas de tenis que actualmente se llevan a cabo para que sean las primeras cubiertas de la ciudad, que responden así a la demanda de los clubes, participantes de las Escuelas de Promoción Deportiva y el resto de los usuarios.

Además de la cobertura, se adecúan las dimensiones actuales de las pistas a las reglamentarias, según establece la norma NIDE 2024 para tenis, con el objetivo de albergar competiciones oficiales, tal y como ha señalado el Ayuntamiento.

Al mismo tiempo, con los programas públicos mixtos de empleo y formación 'Lucía de Medrano' y 'Puerta del Saber' del Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León se han renovado los muros de contención en el Complejo Deportivo Rosa Colorado.