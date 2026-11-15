El Ayuntamiento de Salamanca organiza diez rutas urbanas para disfrutar del otoño y de los 'baños de bosque'

El mapa de las diez rutas para este otoño por las zonas verdes urbanas en torno a las riberas del río Tormes, el arroyo del Zurguén y sus barrios. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha organizado diez rutas para este otoño por las zonas verdes urbanas en torno a las riberas del río Tormes, el arroyo del Zurguén y sus barrios, unos itinerarios que se pueden realizar a pie o en bicicleta --tres de ellos completamente accesibles-- y que tienen una longitud de entre 1 y 8,3 kilómetros.

La iniciativa busca que los salmantinos disfruten de los denominados 'baños de bosque', un término surgido en Japón al recomendar los médicos el recorrido de trayectos cortos en entornos naturales para reducir el estrés y mejorar el bienestar mental.

De esta forma, las rutas tienen el objetivo de poner en valor la riqueza medioambiental y patrimonial en los Corredores Verdes, las pasarelas sobre el río, los Huertos Urbanos y el conjunto etnológico en torno al Tormes, según ha trasladado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, los itinerarios están señalizados con paneles interpretativos y accesibles para personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva donde se recoge información e imágenes acerca de los lugares más destacados, así como tradiciones, flora y fauna.

Asimismo, en Salamanca, donde en la actualidad hay más de 157.000 árboles y más de 20 metros cuadrados de zonas verdes por habitante, existen rutas urbanas señalizadas tanto físicamente con paneles informativos como de forma interactiva a través de la aplicación móvil 'DisfRUTASalamanca', disponible en Android e iOS.

En este sentido, para facilitar la realización de rutas circulares, hay además cuatro puntos de encuentro en Huerta Otea, la Lonja de los Huertos Urbanos, El Marín y el Parque de Santa Cándida con pérgolas de madera que incluyen señalización general de los recorridos planteados.

Los interesados en realizar las marchas pueden consultar a través del enlace de la página web municipal más información ('https://www.aytosalamanca.es/w/savia-rutas-urbanas') .

DIEZ RUTAS POR LA CIUDAD DE SALAMANCA

El primer itinerario, a través de los barrios trastormesinos, consta de 7,1 kilómetros de longitud, a recorrer sin paradas en torno a 1 hora y 40 minutos a pie o 30 minutos en bicicleta.

Parte de la Lonja de los Huertos Urbanos para transcurrir a través de la margen izquierda del río para recorrer el antiguo pueblo de Tejares, Los Alcaldes, el mirador del Parque de Chamberí, el histórico Arrabal, las nuevas urbanizaciones de Vistahermosa y Zurguén, y la ribera desde el Puente Romano hasta los Huertos Urbanos.

El segundo itinerario consta de 7,4 kilómetros de longitud, a recorrer sin paradas en torno a 1 hora y 45 minutos a pie o 35 minutos en bicicleta.

Parte de los Jardines de la Madre Cándida para recorrer ambas márgenes del río desde el Puente Romano hasta la nueva pasarela peatonal y ciclista junto a los Huertos Urbanos, que une el teso del Parque de Chamberí y sus impresionantes panorámicas con los desconocidos edificios del Arrabal, aunando historia, cultura, naturaleza, tradición y modernidad.

El tercer itinerario consta de 4,6 kilómetros de longitud, a recorrer sin paradas en torno a 50 minutos a pie o 20 minutos en bicicleta. Parte de la Lonja de los Huertos Urbanos para transcurrir junto a la orilla del río para descubrir su riqueza natural y biodiversidad, así como antiguas construcciones asociadas al Tormes (pesqueras, chimenea industrial, fábrica de harina, antiguo palacio nobiliario) y el viejo pueblo de Tejares con su estación de tren.

El cuarto itinerario consta de 8,3 kilómetros de longitud, a recorrer sin paradas en torno a 2 horas a pie o 45 minutos en bicicleta.

Parte del Parque Botánico de Huerta Otea para ser disfrutado muy especialmente por los amantes de la naturaleza, ya que transcurre en todo momento por las orillas del río.

Este recorrido pretende aumentar los conocimientos sobre los seres vivos que habitan el Tormes y sus riberas, pudiendo avistar su flora y fauna. Además de la biodiversidad ayuda a conocer a los artistas y escritores que encontraron en sus aguas una fuente de inspiración para desarrollar su obra.

El quinto itinerario consta de 5 kilómetros de longitud, a recorrer sin paradas en torno a 1 hora a pie o 25 minutos en bicicleta.

Parte del Parque Botánico de Huerta Otea para recorrer los Huertos Urbanos, los Jardines de la Madre Cándida, los Parques de Elio Antonio de Nebrija y Miguel Delibes, junto a Salas Bajas, pudiendo descubrir esculturas como 'Maternidad' y 'La familia', además de recordar las riadas del Tormes que acabaron con gran parte de los edificios que se asentaban en la ribera del río.

El sexto itinerario consta de 4,5 kilómetros de longitud, totalmente accesibles, a recorrer sin paradas en torno a 50 minutos a pie o 25 minutos en bicicleta.

Parte de El Marín para recorrer la parte más occidental del río Tormes, entre la nueva pasarela peatonal y ciclista junto a los Huertos Urbanos y los Corredores Verdes, muy cerca de La Salud, contemplando las grandes islas cubiertas de vegetación y la Noria de Sangre.

MAS ITINERARIOS

El séptimo itinerario consta de 3,3 kilómetros de longitud, totalmente accesibles, a recorrer sin paradas en torno a 40 minutos a pie o 15 minutos en bicicleta.

Parte de la Fábrica de la Luz en Tejares para cruzar hacia los Corredores Verdes, el nuevo vial del hospital y llegar hasta la estatua del Lazarillo de Tormes y el verraco de piedra.

Así, su trazado permite descubrir a Unamuno, Lope de Vega, Cervantes, Góngora, Garcilaso o el poeta local Aníbal Núñez, además del cineasta Basilio Martín Patino y escultores vinculados a la ciudad, a quienes las aguas del Tormes inspiraron en su obra.

El octavo itinerario consta de 5,3 kilómetros de longitud, totalmente accesibles, a recorrer sin paradas en torno a 1 hora a pie o 25 minutos en bicicleta.

Parte del vial de acceso al Hospital Universitario, junto a la antigua pesquera de Salas Bajas, para recorrer la Cueva de las Múcheres, pesqueras, tejares y molinos harineros entre Huerta Otea y El Marín, así como la Noria de Sangre y la Fábrica de la Luz.

El noveno itinerario consta de 5,8 kilómetros de longitud, a recorrer en torno a 2 horas a pie o 45 minutos en bicicleta, desde el Parque Elio Antonio de Nebrija.

Las accesibilidad para las sillas de ruedas presenta limitaciones moderadas al tener que recorrer un camino de tierra de firme irregular en ciertos tramos y por tener que salvar una rampa de tierra con una pendiente apreciable.

El arroyo del Zurguén es un gran desconocido para los salmantinos y para todos los que nos visitan y, así, siguiendo el valle excavado por su curso escaso e irregular, la Vía de La Plata se adentra en el corazón de la ciudad, cruzándola de sur a norte en su milenario camino a Santiago de Compostela.

Finalmente, el décimo itinerario es el más corto, con una longitud en torno a un kilómetro, comienza junto al Palacio de Congresos y recorre la Vaguada de la Palma para subir hasta el Parque Arqueológico del Botánico.

Presenta limitaciones para sillas de ruedas al tener que salvar algunos escalones entre la Plaza de los Caídos y la Vaguada. A lo largo de esta ruta se muestran todos los atractivos paisajísticos y naturales de esta alta atalaya que sobresale y domina el valle del río Tormes y que explica las causas que propiciaron el poblamiento de la ciudad de Salamanca.