El Ayuntamiento de Salamanca organiza una nueva actividad formativa de voluntariado ambiental - AYUNT. DE SALAMANCA

SALAMANCA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca continúa desarrollando actividades de formación para canalizar la creciente solidaridad de la población salmantina en distintos ámbitos de voluntariado, en especial sobre el cuidado del medio ambiente y del entorno natural de la ciudad.

El próximo 14 de marzo, de 10.30 a 13.30 horas en la ribera del río Tormes, tendrá lugar un taller en el que se intercalarán explicaciones sencillas sobre la función ecológica de las estructuras observadas (hojas de distintas especies, fragmentos de alas o caparazones de insectos muertos, restos vegetales, cortezas, semillas o plumas, etcétera).

Así, se ofrecerán conocimientos acerca de cómo respira una planta, cómo reflejan luz las alas de un insecto, cómo detectan feromonas las antenas o cómo está compuesta la superficie de una semilla.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse de forma presencial en el Centro Municipal Integrado de la Plaza de Trujillo o de forma digital a través de la página web www.voluntariadosalamanca.com (en la sección de VoluntaS), del teléfono 660 178 583 o de un mensaje por WhatsApp al 722 614 186.