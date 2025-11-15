Archivo - El Ayuntamiento de Salamanca pone a la venta el martes las entradas para los espectáculos programados en diciembre - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca pondrá a la venta este martes, 18 de noviembre, las entradas para los espectáculos culturales programados por el Consistorio para el mes de diciembre.

Se podrán comprar entradas para el Café Teatro que regresa, del 5 al 8 de diciembre, a la Sala B con un espectáculo inspirado en el cabaret, donde la música, el humor, la magia, la danza y el teatro se suceden a un ritmo vertiginoso a lo largo de la noche, que tienen un precio de 18 euros.

El jueves 11, en la Sala B está programada Le es fácil flotar, una obra de la compañía Tito Niño Pichón, que caricaturiza a una sociedad miope, histriónica y voraz. Esta obra ha sido escrita por la salmantina Eva Redondo y las entradas cuestan 15 euros.

El día 13 de diciembre el Liceo acogerá el estreno absoluto de Retahílas, una obra de La Befana producciones dedicada a la escritora salmantina Carmen Martín Gaite, protagonizada por Nuria Galache y José Ramos y las entradas tienen un precio de 12, 16 y 20 euros.

Para la obra Casa de muñecas, con Elena Ballesteros, Santi Marín, Patxi Freytez, Alejandro Bruni y Pepa Gracia. Una adaptación de la obra de Henrik Ibsen que traslada los conflictos del texto original a la sociedad actual y las entradas cuestan 15, 20 y 25 euros.

Y para el espectáculo familiar Compaña que fusiona el circo con el mundo de las marionetas. Será el domingo 14 de diciembre y las entradas tienen un precio de seis euros.

Por último, se ponen a la venta las entradas para el concierto del Paganini Ensemble programado el 1 de diciembre dentro del XIV Ciclo de Música de Cámara y Solistas, cuyas entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros, y para el concierto de Navidad de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca programado el domingo 14 de diciembre con un precio de cinco euros.

Las entradas se podrán comprar desde las 10.00 horas del martes en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org Entradas ya a la venta Además, continúan a la venta las entradas para el espectáculo de humor de JJ Vaquero (12 de diciembre), para Tarzán.

El musical (20 y 21 de diciembre), para el concierto de The South Carolina Gospel Choir (23 de diciembre), Miguel Poveda (26 de diciembre) y El Misterio del sueño a cargo del circo acrobático chino (27 de diciembre).