El Ayuntamiento de Salamanca pone a la venta el martes las entradas para los espectáculos programados en octubre

Se podrán adquirir entradas para las obras 'La Música', 'Seis personajes en busca de autor', 'La reina brava' o 'Yo Tarzán'

SALAMANCA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El próximo martes día 16 de septiembre se ponen a la venta las entradas para los espectáculos culturales programados por el Ayuntamiento de Salamanca para el mes de octubre.

Se podrán comprar entradas para la obra 'La Música' dirigida por Magüi Miras y protagonizada por Ana Duato y Darío Grandinetti, de la que están previstas dos funciones, los días 3 y 4 de octubre, y las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros.

Para el estreno absoluto de 'Leo', una obra de la compañía salmantina Teatro de Poniente que fue seleccionada dentro de la convocatoria de apoyo a la creación escénica del Ayuntamiento. Será el 11 de octubre y las entradas tienen un precio de 9, 12 y 15 euros.

Para la obra 'Seis personajes en busca de autor', una de las obras más influyentes del teatro del siglo XX, escrita por Luigi Pirandello, una obra en la que la tragedia se mezcla con la comedia, la fantasía con la realidad y los personajes con los actores.

Está programada el sábado 18 de octubre y las entradas cuestan 15, 20 y 25 euros, mientras que para 'Yo Tarzán', una obra de la compañía Festuc Teatre dirigida al público familiar que está prevista en el Teatro Liceo el domingo 19 de octubre y cuyas entradas tienen un precio de 6 euros.

La compañía Las Niñas de Cádiz representará 'La reina Brava' el 25 de octubre, una tragedia cómica con tintes shakesperianos y con influencias del viejo romancero castellano. Las entradas cuestan 9, 12 y 15 euros.

El 29 de octubre está previsto el estreno absoluto de la obra 'Sin coto a mi libertad' de la compañía salmantina Métrica Pura. Personas y personajes, pasado y presente, realidad y ficción conforman esta obra en la que prevalece el espíritu libre de la escritora salmantina Carmen Martín Gaite, cuyas entradas tienen un precio de ocho euros.

También se ponen a la venta este viernes las entradas para la ópera 'La Traviata', uno de los clásicos de Giuseppe Verdi, interpretado por la compañía Lírica Ópera 2001 el 31 de octubre, en el CAEM. Las entradas cuestan 32 y 37 euros.

Para el concierto del grupo salmantino Carameloraro, programado el 24 de octubre en la Sala B. Y para el concierto de la Orquesta Clásica del Teatro Liceo programado el 27 de octubre.

Las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros. Entradas ya a la venta Además, continúan a la venta las entradas para los conciertos de Miguel Campello (4 de octubre) y de Juanjo Bona (10 de octubre) programados en el CAEM También para los conciertos programados en el Teatro Liceo: Juan Valderrama, el viernes 24 de octubre, y Rafa Sánchez, el 31 de octubre. Y por último continúan a la venta las entradas para el concierto de Saurom programado el 17 de octubre en la Sala B.