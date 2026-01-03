El Ayuntamiento de Salamanca refuerza el protocolo municipal ante la previsión de nevadas

Aviso climático del Ayuntamiento de Salamanca. - AYTO SALAMANCA

SALAMANCA 3 Ene. (EUROPA PRESS) - -

El Ayuntamiento de Salamanca ha reforzado los servicios municipales implicados en el protocolo establecido ante precipitaciones en forma de nieve tras la alerta emitida por la Agencia Estatal de Meteorología, una actuación que tiene como objetivo garantizar la seguridad vial y peatonal en toda la ciudad durante episodios de climatología adversa.

Los operarios municipales intensifican su trabajo para esparcir sal por las calles de la ciudad con el fin de evitar la formación de placas de hielo, una medida preventiva orientada a reducir riesgos tanto para conductores como para peatones en los espacios públicos más transitados.

El Consistorio dispone de una treintena de vehículos destinados a la distribución de sal y a la retirada de nieve, además de más de 200 operarios equipados con dispensadores y cuchillas manuales que trabajan en turnos de mañana, tarde y noche, unos recursos que se ampliarían si la situación meteorológica así lo requiriera.

En caso necesario, el Ayuntamiento colocaría contenedores de 800 litros para facilitar el abastecimiento de sal en distintos puntos de la ciudad, una medida destinada a asegurar la cobertura de todas las zonas urbanas durante el desarrollo del operativo especial por nevadas.

Las diferentes áreas municipales mantienen una coordinación permanente con la empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos para activar el dispositivo de actuación, con prioridad para los accesos a hospitales, servicios de emergencias y protección, centros de salud, rutas de autobuses urbanos, colegios, grandes avenidas y puentes.

Cada vehículo tiene asignada una zona concreta para garantizar la cobertura completa de la ciudad barrio a barrio, mientras que los operarios de limpieza viaria realizan recorridos específicos para esparcir sal de forma manual en aquellos puntos a los que no acceden los vehículos esparcidores, con puntos de recarga previamente establecidos.

El Ayuntamiento recuerda que el objetivo principal del operativo contra nevadas no se centra en la eliminación total de la nieve, sino en facilitar las comunicaciones y el tránsito seguro de los vecinos en las vías públicas durante los episodios de climatología adversa.

Asimismo, el Consistorio informa de que los ciudadanos disponen del servicio municipal 010 para comunicar cualquier incidencia causada por las inclemencias del tiempo en la vía pública, un canal accesible por teléfono, correo electrónico o aplicación móvil.

También aconseja extremar las precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas y recuerda la importancia de no verter agua en la vía pública para evitar la formación de hielo, además de recomendar el uso de calzado adecuado y ropa de abrigo en caso de necesidad de desplazamiento.