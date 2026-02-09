El Ayuntamiento de Salamanca renovará dos kilómetros de tuberías en 15 calles de barrios por 730.000 euros

Mapa de las obras de renovación de tuberías que se llevará a cabo en el barrio Prosperidad de Salamanca. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca tratará este miércoles, 11 de febrero, sendos proyectos para la renovación de dos kilómetros de tuberías en 15 calles de los barrios Blanco, Puente Ladrillo y Prosperidad, con un presupuesto total de licitación en torno a 730.000 euros.

La red de distribución de agua en estas calles está compuesta por materiales que actualmente no se utilizan y que presentan un estado de conservación degradado. Con estos proyectos de renovación, se conseguirá prevenir la rotura de tuberías y mejorar la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos, han informado a Europa Press fuentes municipales.

El primer proyecto, con un presupuesto base de licitación de 419.875,70 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, se llevará a cabo en trece calles del barrio Blanco.

En total, se renovarán 1.155 metros de tuberías de las calles San Luis Gonzaga, Santa Tecla, Santa Bárbara, San Ignacio de Loyola, San Lucas, San Roque, Nazaret, Belén, San Felipe, Santa Inés, Buen Pastor, Regato del Anís y San Pascasio.

De esta forma, como recuerda el Consistorio salmantino, se da continuidad a las obras llevadas a cabo durante los últimos años en este barrio.

El segundo proyecto, con un presupuesto base de licitación de 310.282,20 euros y un plazo de ejecución de tres meses, permitirá la renovación de 850 metros de tuberías entre la calle Nueva Guinea del barrio Puente Ladrillo y dos tramos del Camino de las Aguas, en Prosperidad, entre el paseo del Rollo y la calle Jorge Ibor y entre las calles Villaviciosa y Quintero, lo que da continuidad a los trabajos realizados en 2025 entre las calles Jorge Ibor y Villaviciosa.

Ambos proyectos incluyen la renovación de las acometidas domiciliarias y la instalación de bocas de riego, hidrantes contraincendios, ventosas cuando resulte necesario, así como pozos de limpia y desagüe.