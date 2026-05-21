El Ayuntamiento de Segovia admite un fallo administrativo en el pago de horas extras de Navidad a la Policía Local

El alcalde de Segovia, José Mazarías. - EUROPA PRESS

SEGOVIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha reconocido un error en la gestión administrativa que ha retrasado el pago de las horas extraordinarias realizadas por agentes de la Policía Local durante las pasadas navidades, ordenadas mediante decreto.

El alcalde José Mazarías ha confirmado que el fallo, detectado tras la queja formulada por el sindicato mayoritario del cuerpo, ha consistido en un problema de comunicación entre los servicios internos y ha garantizado que se corregirá de forma inmediata, con la intención de incluir el abono en la nómina del presente mes de mayo, "si fuera necesario mediante una nómina complementaria".

El primer edil ha subrayado que en anteriores mandatos los retrasos en el pago de horas extraordinarias llegaban a alcanzar "meses e incluso años" y ha apuntado que la situación actual, aunque reconocida como un error, representa una "mejora sustancial" respecto a esa herencia.

El regidor ha lamentado que el sindicato no haya planteado esta reclamación en las mesas de negociación celebradas recientemente con la Policía Local, ni siquiera de forma informal, y que en su lugar haya optado por hacer pública la queja a través de un comunicado.

En relación con el dispositivo de seguridad previsto para las fiestas de San Juan y San Pedro, el alcalde ha señalado que el Ayuntamiento ha trabajado con los responsables del cuerpo para determinar los efectivos necesarios y ha expresado su intención de que el conflicto de plantilla que enfrenta desde hace semanas al equipo de Gobierno con sindicatos de la Policía Local esté resuelto antes de la llegada de esas fechas, de modo que los agentes puedan participar en las horas extraordinarias requeridas.

Mazarías ha reconocido que en algún fin de semana puntual los turnos nocturnos llegaron a cubrirse "con cuatro policías de baja y un agente que tomó las horas sindicales en un turno de noche de sábado", aunque ha mencionado la dificultad de gestionar bajas con el preaviso habitual.

Por otro lado, el primer edil se ha referido a la crítica formulada por el PSOE sobre la modificación presupuestaria prevista para la próxima semana, que según la oposición recurriría a la partida de horas extraordinarias de la Policía Local.

A este respecto, ha rechazado esa interpretación y ha explicado que la transferencia se realizaría desde créditos del capítulo de personal que no han sido ejecutados, es decir, partidas dotadas económicamente pero no gastadas, cuyo destino se reorienta hacia otras necesidades municipales sin que ello afecte a ningún pago pendiente a los trabajadores.

OTROS ASUNTOS

Por lo que se refiere al contrato de la Ordenanza de Regulación del Aparcamiento (ORA), el alcalde ha descartado expresamente recurrir a una nueva prórroga después de que el propio servicio acumule ya tres décadas con prórrogas consecutivas.

El alcalde ha explicado que se ha tramitado un contrato menor para la revisión de los pliegos, que ya se encuentran en fase avanzada, y ha anunciado que espera que hacia el verano pueda convocarse la licitación del nuevo contrato, que incorporará la gestión de la vía pública, los aparcamientos municipales y los abonados, con nuevas zonas, nuevos horarios y una revisión de tarifas que no se ha producido en once años.

El alcalde también ha abordado el mal funcionamiento histórico de las comunicaciones municipales y ha confirmado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado el contrato para el suministro de servicios de telecomunicaciones, datos, telefonía fija y telefonía móvil del Ayuntamiento de Segovia, con un valor estimado de 954.446 euros y una duración inicial de tres años prorrogable por uno más.

En este sentido, ha precisado que el contrato anterior llevaba caducado seis años, lo que ha generado "problemas de cobertura generalizados que han llevado a los propios concejales y al alcalde a utilizar sus teléfonos particulares", al disponer los terminales municipales de una cobertura insuficiente.

Sobre los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno, el órgano ha dado luz verde a la adjudicación del contrato para los servicios de mantenimiento y conservación de vías públicas y actuaciones de accesibilidad, las denominadas cuadrillas de intervención rápida, con un valor estimado de 610.824 euros y una duración de un año prorrogable por tres.

DOS SEMANAS

El primer lote del proceso de licitación había quedado desierto en marzo y se ha resuelto finalmente mediante procedimiento negociado sin publicidad con el objetivo de que las cuadrillas puedan estar operativas en un plazo no superior a 15 días desde la finalización de los trámites administrativos, por lo que el alcalde ha asegurado que se verán las cuadrillas "en las calles, y de forma estable".

La Junta de Gobierno ha aprobado asimismo el libramiento y pago de 100.147 euros a la empresa municipal Evisego para hacer frente a nóminas y a la gestión de viviendas sociales.

El alcalde ha señalado que el objetivo de su equipo de gobierno para Evisego es que sea una empresa capaz de "gestionar de forma más ágil y eficaz la política de vivienda pública, los proyectos estratégicos en este ámbito y el patrimonio municipal, sin depender de procesos de contratación pública para cada actuación, aunque siempre bajo supervisión y control del Ayuntamiento".

Además, ha añadido que se ha puesto fin al programa de alquiler de vivienda privada, heredado del anterior gobierno municipal, al que ha calificado de "irregularidad" por carecer de desarrollo normativo, lo que había generado situaciones de "inseguridad jurídica para el Ayuntamiento" y conflictos entre propietarios e inquilinos.

Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado las bases del quinto certamen de música joven Juancho Galera, que se celebrará el 22 de junio en el marco de las fiestas de San Juan y San Pedro, y ha dado luz verde al Plan Operativo de Innovación de Segovia, un documento estratégico articulado en nueve iniciativas orientadas al desarrollo económico, la cohesión social y la modernización de la administración local.