Ayuntamiento de Segovia apoya la celebración de FeriAJE y resuelve ayudas culturales a 47 entidades

SEGOVIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Segovia, en su reunión semanal ordinaria, ha aprobado destinar 5.000 euros a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Segovia (AJE) para celebrar la edición de este año de FeriAJE, y ha resuelto la concesión definitiva de subvenciones a 47 proyectos culturales, por un importe total de 168.656 euros.

Con el convenio con AJE, el equipo de gobierno municipal quiere impulsar el emprendimiento y apoyar el tejido empresarial joven de la ciudad, por lo que ha destinado esos 5.000 euros a la organización de la quinta edición de FeriAJE, que se celebrará el próximo 17 de octubre y reunirá a emprendedores, empresas y profesionales, para generar oportunidades de negocio, favorecer el intercambio de experiencias y fomentar el espíritu emprendedor.

El convenio ha establecido que será AJE la encargada de organizar y coordinar el evento, mientras que el Ayuntamiento colaborará en su financiación y difusión.

En la misma sesión, la Junta de Gobierno ha aprobado la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos culturales en Segovia durante 2026, una vez resueltas las alegaciones presentadas a la propuesta provisional. Finalmente, serán 47 las entidades sin ánimo de lucro que recibirán ayudas municipales, por un importe global de 168.656,17 euros, para llevar a cabo iniciativas culturales en la ciudad.

A la convocatoria concurrieron 55 proyectos, de los que tres fueron excluidos por incumplir los requisitos establecidos en las bases o por haberse presentado fuera de plazo. Tras el periodo habilitado para comunicar la aceptación o renuncia a la ayuda concedida, cinco entidades han renunciado finalmente a la subvención propuesta, lo que ha reducido el número final de beneficiarios a los 47 mencionados.

Asimismo, la Junta ha autorizado a la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce el uso de la Alhóndiga para la exposición de los trabajos del curso de Pintores Pensionados de Paisaje. En paralelo, se ha dado permiso para el rodaje de la serie 'Interrogator' en la antigua Cárcel de Segovia entre los días 10 y 15 de agosto.

En materia económica, la Junta de Gobierno ha aprobado los correspondientes expedientes de omisión de la función interventora, así como el listado de facturas y certificaciones de obras. Además, el órgano municipal ha autorizado el abono de una compensación económica a Serveo Social por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio correspondiente al mandato corporativo anterior, por un importe que asciende a 316.358,98 euros. Esta cantidad corresponde al periodo comprendido entre abril de 2022 y marzo de 2024, momento en el que se adjudicó el nuevo contrato del servicio.